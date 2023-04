Togo: Elim CAN 2023 - Un ex-international togolais se prononce sur les chances de qualification des Eperviers

Interrogé par RFI au sujet des chances de qualification des Eperviers du Togo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale, Coubadja Kader garde espoir. Même s'il reconnaît que la tâche sera difficile.

« Un brin d'espoir de qualification pour nous ? Certes, c'est un faisceau de chance, ça veut tout dire. La chance de qualification est minime ; mais mathématiquement on est toujours dans la course. Déjà, il faudra prendre les six points à venir et attendre une défaite du Cap-Vert contre le Burkina Faso... C'est vrai qu'il y a trop de conditionnels dans l'équation... Objectivement, dépendre d'autres résultats pour être qualifié, est souvent compliqué dans ce milieu », a déclaré l'ex-épervier.

Avec deux points et une dernière place dans cette poule, les Éperviers restent encore dans la course. Le Togo doit gagner les deux matchs restants et attendre un faux pas du Cap-Vert face au Burkina Faso.