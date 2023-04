Congo-Kinshasa: Attaché à la vision de Félix Tshisekedi , Union Sacrée - Jacques Kyabula mobilise le Haut-Katanga !

Ce samedi 29 avril 2023 à Kinshasa, au Stade de Martyrs de le Pentecôte, Jacques Kyabula Katwe, Gouverneur du Haut-Katanga, entend y rééditer son exploit d'il y a environ deux semaines à Lubumbashi où il avait mobilisé, lui tout seul, plus de 40.000 supporters et sympathisants du FC Lupopo autour de la double annonce de la sortie officielle de son propre parti, l'Action pour la Rupture et le Développement, ARD en sigle, et, en même temps, de celle de l'Union sacrée, la méga plateforme de soutien aux actions de Félix Tshisekedi.

Déjà, sur terrain, depuis son accession aux affaires, il a multiplié des actions palpables et, même, déblayé des pistes pour la réalisation de la vision du Chef de l'Etat en termes, à la fois, de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la criminalité qui se développe cette fois-ci, sous forme de banditisme urbain et se dissimile derrière des multiples tracasseries aux effets pernicieux.

Au menu d'une audience...

Au Haut Katanga, Félix Tshisekedi tient, en effet, à l'exécution d'une série de mesures urgentes pour le bien-être social des populations.

Voilà pourquoi, recevant en audience M. Jacques Kyabula Katwe ce lundi 24 avril 2023 à Kinshasa, l'actuel Président de la République s'est appesanti sur la problématique de la flambée vertigineuse des prix du maïs ainsi que sur la recrudescence d'une forme de criminalité d'un autre genre à Lubumbashi.

Ce jour-là, il en a également profité pour dresser un état des lieux complet de ces deux dossiers, tout en relevant les obstacles ainsi que les pistes de solutions urgentes.

Vers une série de mesures

"Merci au Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de m'avoir reçu pour qu'on échange sur la flambée des prix du maïs et la recrudescence d'une forme de criminalité d'un autre genre à Lubumbashi.

Le Chef de l'Etat tient à l'exécution d'une série de mesures urgentes pour le bien-être social des Haut-Katangais", a écrit ce même lundi 24 avril 2023, en guise de gratitude, M. Jacques Kyabula Katwe sur son compte officiel sur Facebook, au sortir de sa rencontre, en mode tête-à-tête, avec le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.