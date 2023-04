Congo-Kinshasa: Armand Franck présente le logiciel conçu pour la collecte d'impôts et taxes aux autorités de DGRK

Armand Franck, le directeur général de la société OKAB basée à Dubaï a tenu à présenter aux autorités congolaises des régies financières, un logiciel conçu pour la collecte d'impôts et taxes de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), le vendredi 21 avril 2022 aux assises de DGRK, renseigne le communiqué rendu public le samedi 22 avril de l'année en cours.

A en croire Armand Franck, «Ce logiciel a une particularité, celle de combiner les moyens physiques et électroniques. On peut rappeler les assujettis qu'ils sont en retard de payer. Et cela se fera de manière automatique grâce à ce logiciel. Il obéit et respecte la législation en place ainsi que les 4 (quatre) étapes de la collecte des recettes».

Il fait savoir que cette nouvelle technique de la collecte des impôts et taxes numérisée réduira non seulement la corruption, mais aussi élargie l'assiette fiscale de la capitale congolaise. « En collectant les impôts et taxes de manière électronique, on peut, non seulement réduire la corruption, mais aussi aider à élargir l'assiette fiscale de la ville de Kinshasa. Nous allons accompagner la Direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK) à aller vers la population, pour une sensibilisation à payer les taxes et impôts », a renseigné Armand Franck.

Quant au directeur général de DGRK, Eddy Mfumumpoko, il affirme un renforcement au processus de collecte des taxes et impôts. «Le logiciel numérique acquis, est une solution qui va renforcer le processus de collecte des recettes de la ville de Kinshasa. La régie financière de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour tout mettre en oeuvre, afin de mobiliser les moyens permettant de financer le programme de gouvernance du gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka axé sur « Kinshasa bopeto ».

Le ministre provincial des Finances et économie, Félicien Kuluta a convié les services d'assiettes, la DGRK et la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa (DGPEK) à une séance de travail technique avec la société conceptrice du logiciel présenté, pour que chaque acteur impliqué dans la chaîne de la recette puisse vérifier si son rôle a été pris en compte.