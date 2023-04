Congo-Kinshasa: Marcel Ngoyi propose deux pistes de solution pour faire face à l'insécurité qui règne dans l'Est

Au cours d'une émission réalisée le samedi 22 avril 2023, Marcel Ngoyi, Editeur du journal La Prospérité a proposé deux pistes de solution pour faire face à l'insécurité qui règne à l'Est de la RD. Congo.

En effet, cet analyste politique propose une préparation interne de l'armée congolaise et une cohésion nationale de toutes les forces politiques, sociales pour la paix du pays et ceux de la diaspora pour exercer un lobbying pour la cessation de la guerre qui fait couler du sang depuis des décennies à l'Est de la République démocratique du Congo.

Prenant la parole, Marcel Ngoyi a déploré d'une faiblesse interne au niveau du Congo Kinshasa. «Nous avons une faiblesse, cette faiblesse est que si le M23 arrive à faire de va-et-vient, c'est parce que nous n'arrivons pas à imposer la paix. La deuxième chose c'est que même du point de vue diplomatique, on a signé des documents avec Kagamé dans le cadre du consensus du Luanda et Nairobi, ces engagements ne sont pas respectés et donc ces accords-là ne sont pas coercitifs, on ne voit pas quelles sont les sanctions qu'on peut prendre contre Kagame au cas où il violait ces accords-là », a déploré Marcel Ngoyi.

Pour ce faire, l'Editeur du Journal La Prospérité évoque deux voies possibles pour que le pays de Félix Tshisekedi arrive à s'imposer et retrouver la paix. «Il nous faut une préparation interne, nous ne devons pas continuer à dire que tel n'as pas fait ceci, tel n'a pas fait cela, nous devons nous préparer à avoir une force, une capacité interne. Et ce ne pas à une sorte d'improvisation qu'on constitue une armée.

Il faut la former, prendre des disposions pour que cette armée soit réellement intégrée, efficace pour faire face à la situation ». Et d'ajouter : «Il faut une sorte de consensus, une sorte de continence, de toutes les forces politiques, il faut une cohésion interne face à cette agression. Il ne faut avoir aucune force politique interne congolaise qui soit favorable à la Balkanisation, c'est pour cela qu'il faut une mobilisation interne ».