Ile Maurice: Visage - Anand Bheeca, la fibre sociale

Défenseur des droits scolaires des enfants, Anand Bheeca, ancien président de la Parent Teacher Association (PTA) du collège St-Joseph, est aussi très impliqué socialement. Particulièrement dans la promotion de la langue marathi. Il fait partie de plusieurs organisations locales et s'active à la célébration du Maharashtra and Chhatrapati Shivaji Maharaj Day 2023, ce vendredi 28 avril. Rencontre.

«Depuis mes 12-13 ans, j'ai toujours été porté par le social. Je m'investissais dans plein d'activités environnementales, de nettoyage, entre autres. C'est simplement que j'aime aider les autres», confie Anand Bheeca. Sa dévotion l'a suivi jusqu'à aujourd'hui, le poussant à s'engager socialement et culturellement.

Fils de Laximan, opérateur, et de Kamlabaye, femme-laboureur, âgée de 91 ans maintenant, tous deux employés par la propriété sucrière de Savannah, il est l'actuel Public and Relations Officer de la Mauritius Martahi Mandali Federation. Parallèlement, Anand Bheeca est le président de l'Escalier Marathi Sabha, President Elect du Rotary Club de Souillac, et secrétaire de L'Escalier International City of Peace, qui organise diverses activités, dont des marches.

Anand Bheeca a été le président de la PTA du collège St-Joseph pendant quatre ans. Professionnellement, il a rejoint le Central Electricity Board en 1992 comme technicien. Promu Assistant Load Dispatcher au département de System Control, il exerce maintenant comme Senior Audit Officer (Technical).

Promotion culturelle

«Quand une personne me connaît, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Même si je suis attaché à un département professionnel précis, je vais toujours essayer d'assister les autres», poursuit-il. Anand Bheeca est père de trois fils : Hans, qui fait actuellement une maîtrise en architecture à Lille, en France ; Yann, élève en Grade 12 au collège St-Joseph, et Dylan, élève de Grade 3 à la Sunfield City School, à Nouvelle-France. Quant à son épouse, Lynn, elle est assistante personnelle à ENL Agri.

De par son engagement auprès de la Mauritius Marathi Mandali Federation, notre interlocuteur s'active actuellement à un événement national et international - le Maharashtra and Chhatrapati Shivaji Maharaj Day 2023. Ce sera ce vendredi 28 avril à 18 heures au Pan- dit Sahadeo Square, à Moka. «En janvier, nous avions effectué une visite en Inde. C'était dans le cadre d'une conférence de quatre jours. Nous y avons rencontré le Deputy Chief Minister du Maharashtra. Nous avons reçu une statue de 12 pieds de Chhatrapati Shivaji, un grand guerrier», explique-t-il.

Il est prévu que celle-ci soit dévoilée ce vendredi en présence de Pravind Jugnauth, Premier ministre, et Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister du Maharashtra. De passage pour un jour, ce dernier repartira le lendemain. Un programme culturel suivra, confie-t-il. «Nous rendons hommage à ce personnage historique. De plus, la langue et la culture sont des enjeux cruciaux dans notre société. Aussi, il demeure impératif de les promouvoir.»