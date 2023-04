Congo-Kinshasa: MSC, AJDCI et CPC désormais dans un partenariat politique , Laurent Batumona - 'Nous allons marcher ensemble derrière Félix Tshisekedi'

Trois forces se sont réunies notamment, le MSC, AJDCI et le CPC pour signer un partenariat politique afin de cheminer ensemble vers les élections. "Je connais la volonté de la jeunesse, son courage et son sang chaud.

Nous allons marcher ensemble pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre seul candidat à l'élection présidentielle", a déclaré Laurent Batumona. Selon lui, les jeunes qui se sont enrôlés mettent leur espoir dans les actions sociales du Président de Fatshi et ils ne seront pas déçus. Les deux Ong vont désormais porter le label du MSC. Cette cérémonie de signature de partenariat, que l'Autorité Morale du MSC Laurent Batumona a jugé très intéressante entre les deux dirigeants de AJDCI et CPC à Kinshasa, est susceptible de créer assurance et espoir parmi les candidats déjà déclarés ou potentiels à une adhésion au MSC.

Le samedi 22 avril 2023, au siège des Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS, deux organisations non gouvernementales ont intégré le Mouvement de Solidarité pour le Changement du Chairman Laurent Batumona Kandi Kham. Il s'agit de l'Action des Jeunes pour le développement communautaire intégré, AJDCI en sigle, du Président Me Dody Kibikonda Muthil et Le Consolateur du Peuple Congolais, CPC en sigle, du Président Neville Liande.

Les parties se sont engagées à mettre en commun leurs efforts et notoriétés pour promouvoir les valeurs de la démocratie. Ils se sont convenus d'accompagner le MSC à travers la vision de Laurent Batumona, celle de lutter contre la pauvreté et de faire de notre nation un Pays développé à l'horizon 2030. Dans cet accompagnement, AJDCI et CPC ont souscrit d'oeuvrer sous le label du MSC dans le but de soutenir les actions de son Autorité Morale. Aussi, ils se sont engagés solennellement à fédérer leurs idéaux pour préparer les échéances électorales sous la coordination du MSC.

Pour l'honorable Batumona, "trois forces se sont réunies notamment, le MSC, l'AJDCI et le CPC pour signer un partenariat politique afin de marcher ensemble parce que dans presque six mois nous irons aux élections". Et de poursuivre : "Je connais la volonté de la jeunesse, son courage et son sang chaud. Nous allons marcher ensemble pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre seul candidat à l'élection présidentielle.

Nous avons l'espoir que les jeunes qui se sont enrôlés mettront leur espoir dans les actions sociales du Président Fatshi". Il a, ensuite, donné le message de travailler sur le terrain pour que le moment venu ils aient plus de députés à l'Assemblée Nationale et Provinciale pour que "nous ayons une majorité confortable". La signature du contrat de partenariat avec le MSC consiste à un développement communautaire à Kinshasa et à l'intérieur, au niveau de la base.

Pourquoi l'AJDCI et le CPC ont-ils rejoint le MSC?

Le Président Dody Kibikonda Muthil, de l'Action des Jeunes pour le Développement Communautaire Intégré (AJDCI), a déclaré que l'inclusion de son association au MSC « l'aiderait à développer des liens plus étroits avec le MSC, lui ouvrant ainsi de nouveaux horizons en dehors de la sphère de son influence associative ». Il a indiqué que cette adhésion au MSC constitue « un tournant politique majeur » pour son Ong. "Je remarque que Laurent Batumona a un mémoire de 500 giga. La signature du contrat de partenariat avec le MSC consiste à un développement communautaire au niveau de base à Kinshasa, de même qu'à l'intérieur au niveau de la base. Il nous donne l'opportunité d'aligner des candidats pour le compte du MSC", a-t-il soutenu.

Il explique cette démarche par le désir de ses membres à « s'ouvrir et s'adhérer à un autre espace politique comme celui du MSC, porteur d'un avenir radieux ; avec à la clé de nouvelles opportunités pour nos jeunes par rapport à ce partenariat que son Ong pourra tirer profit. »

Neville Liande, Président de Consolateur du Peuple Congolais (CPC) : "Nous avons cherché un Consolateur. Nous avons trouvé un vrai consolateur. C'est Laurent Batumona. Je remets CPC comme un symbole. Désormais, nous dépendront de ses instructions", a dit Neville Liande. Selon lui, c'est une plus grande ouverture que ce soit sur les questions politiques, sociales et sans aucun doute aussi je pense que sur les questions d'influence. C'est une façon peut-être d'avoir un poids en termes de partenaires pour les échéances électorales, conclut Neville Liande.