Congo-Kinshasa: Alyson King, la nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni en RDC a pris ses fonctions

Alyson King a officiellement pris ses fonctions d'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC hier, lundi 24 avril. Une cérémonie de remise-reprise a été, à cet effet, organisée avec sa prédécesseure Emily Maltman. Cette dernière, en poste depuis trois ans, a, via Twitter, dit « aurevoir » à la RDC qu'elle considère comme « un pays si grand et si beau avec un peuple si courageux et si créatif ».

La nouvelle ambassadrice a été nommée à ce poste depuis le 20 janvier dernier par le ministère des Affaires étrangères et Commonwealth. Mariée et mère de deux enfants, Alyson King a été, entre 2020 et 2023, chef de mission adjoint de l'ambassade britannique à Beyrouth.

En Afrique, elle a déjà travaillé à Khartoum au Soudan, où elle a officié comme chef de la section politique de l'ambassade britannique pendant trois ans (2010-2013). Elle a occupé plusieurs fonctions diplomatiques pour son pays, notamment Porte-parole arabe du gouvernement britannique et Communicateur régional principal, basé à Dubaï.

Elle fut également Directeur adjoint et chef de la division politique FCO, chef adjoint, département de l'Union européenne (Interne); Chef de la section politique Formation linguistique à temps plein à Damas (arabe) Bruxelles, Royaume-Uni Représentation permanente auprès de l'Union européenne;

Alyson King a aussi assumé les fonctions de Conseiller juridique Commission européenne, Détachement en tant qu'expert national sur les sanctions et le processus de Kimberley, Bruxelles FCO.