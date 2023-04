Ile Maurice: Earth Day 2023 - Les jeunes encouragés à devenir les leaders d'un avenir plus durable

Pour marquer la Journée de la Terre, une cérémonie de remise de prix pour récompenser les lauréats des différents concours organisés par le ministère de l'Environnement à l'intention des élèves du primaire, du secondaire et des établissements d'enseignement supérieur, a eu lieu lundi, au Sir Harilall Vaghjee Memorial Hall à Port-Louis.

Le thème retenu pour cette Journée de la Terre 2023 est «Investir dans notre planète», qui s'inscrit dans la continuité du thème de 2022, destiné à persuader les entreprises, les gouvernements et les citoyens du monde entier de la nécessité d'investir dans notre planète afin d'améliorer notre environnement et donner à nos descendants un avenir meilleur et plus sûr.

Et cela, compte tenu des préoccupations croissantes dues à une destruction planétaire sans précédent et au déclin rapide des populations de plantes et d'animaux sauvages, directement causés par l'activité humaine, notamment le dérèglement climatique, la déforestation, l'agriculture non durable et la pollution.

Dans son allocution, Kavy Ramano, le ministre de l'Environnement, a souligné que la Journée de la Terre rend hommage à la Terre Mère et cherche à appeler à l'action les individus, les entreprises et les communautés pour préserver, protéger et améliorer l'environnement. Il a déclaré qu'il était essentiel d'être conscient de la triple crise planétaire à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui, à savoir le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. «Ces crises sont entrelacées et ont des impacts importants sur notre planète, nos vies et notre avenir», a souligné le ministre Ramano.

Parlant du concours, il a félicité les jeunes participants pour leur travail exceptionnel et les a encouragés à continuer à s'investir en faveur de la planète. Il a souligné que le monde a besoin de leur créativité, de leur enthousiasme et de leur engagement pour protéger la planète et s'est dit convaincu qu'ils continueraient d'être les leaders d'un avenir plus durable.

Il a fait remarquer que le monde, en construction aujourd'hui, serait l'héritage de la jeunesse de demain. «Il est de notre responsabilité de travailler ensemble pour protéger l'environnement, assurer une vie durable pour tous et permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel», a-t-il souligné.

Par ailleurs, le ministre a encouragé l'organisation de tels concours scolaires afin de susciter l'intérêt des élèves pour les thématiques environnementales. «Nous continuerons à les encourager à prendre des initiatives en faveur de l'environnement et à leur inculquer un esprit éco-citoyen, soucieux de l'environnement», a-t-il déclaré.

Un trophée a été remis à un représentant de chaque institution. Pour le concours d'affiches, destiné aux étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur (2022-2023) sur le thème «L'océan que nous voulons pour l'avenir dont nous avons besoin», le premier prix a été décerné à Divesh Nugessur, étudiant de l'université de Maurice. Il a reçu Rs 25 000 et un trophée a été remis à un représentant de cette institution. Pour les autres, voir le tableau ci-après.

Les gagnants

Pour le concours de rédaction 2023, destiné aux élèves du secondaire de 10e année et portant sur diverses questions environnementales :

Le premier prix de Rs 15 000 a été décerné aux gagnants suivants dans chaque zone éducative :

· Zone 1 : Yeaana Shaarvi Ramdhony, élève de Pamplemousses State Secondary School.

· Zone 2 : Emillie Bontemps, élève du professeur Basdeo Bissoondoyal College Girls.

· Zone 3 : Dhairyash Chiniah, élève à l'Imperial College.

· Zone 4 : Marie Mélodie Loïs, élève du Loreto College Quatre Bornes.

Pour le concours de dessin et de peinture 2023 destiné aux élèves du primaire de 5e et 6e années sur le thème «La pollution de l'air n'est pas une blague». Cela va nous étouffer ! Prenons soin de l'air : stop à la pollution de l'air !»

Le premier prix de Rs 10 000 a été remis aux gagnants suivants dans chaque zone éducative :

· Zone 1 : Melikah Cooper Mongrelard (5e année), élève du Lighthouse Primary School.

· Zone 2 : Josheb Appavoo (6e année), élève de l'école publique Mohunlall Mohit.

· Zone 3 : Marie Eloïse Lucette (6e année), élève de l'école Notre Dame de La Confiance RCA.

· Zone 4 : Vihaan Kumar Dosoye (5e année), PCK Aryan Vedic Hindu Aided School.