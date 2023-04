Congo-Kinshasa: Beni - Deux personnes décèdent à la suite d'un accident de circulation

Deux personnes ont trouvé la mort, lundi 24 avril, après avoir été percutées par une Jeep de l'armée nationale à Boikene-kasoko, commune de Rwenzori à Beni (Nord-Kivu)

Des sources locales ont rapporté que la première victime, une femme de 62 ans, revenait de son champ.

La seconde, grièvement blessée, est allée rendre l'âme à l'hôpital, affirment les mêmes sources.

Pris de colère, des jeunes Boikene-kasoko ont tenté sans succès de bruler ce véhicule des FARDC qui, selon eux, roulait à vive allure.

Pour sa part, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, capitaine Antony Mualushayi, confirme le bilan de cet accident de route :

« C'était aux alentours de 17 heures, heure locale de Beni. Une Jeep des FARDC qui quittait la ville vers l'aéroport de Mavivi a percuté une femme, malheureusement qui est morte. Une personne a été grièvement blessée et on l'a emmené l'hôpital. Le soir nous avons eu la mauvaise nouvelle qu'elle est décédée. Pour l'instant c'est difficile d'élucider la cause de l'accident ».

Cet officier militaire a, à cet effet, annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider les causes de cet accident et l'arrestation du chauffeur qui conduisait ce véhicule.

« Nous en tant qu'armée quoi de plus normal que de déférer le chauffeur militaire devant la justice. Parce que quand on conduit on doit vraiment faire très attention à tout ce qui passe devant nous. Et en tant que chauffeur et militaire également, on doit toujours être discipliné même en étant au volant. Nous pensons que lorsque les audiences vont commencer, il y aura une lumière sur ce qui s'est passé », a souligné le capitaine Antony Mualushayi.