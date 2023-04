Congo-Kinshasa: Unana - Willy Mishiki mobilise et appelle ses militantes et militants à se présenter massivement au Stade de martyrs

«Vulgarisation de la charte de l'union sacrée et les enjeux politiques du moment », telle était la thématique de la matinée politique, organisée par l'UNANA, parti politique allié de l'AFDC-A du Président de la chambre haute du parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Au cours de cette cérémonie, tenue le samedi 22 avril à la salle Bi jeanne située dans la commune de Limete 14ème rue/Kingabwa, le Président national de cette famille politique, Willy Mishiki, a saisi cette occasion primordiale pour sensibiliser et inviter toute sa base à venir massivement au temple du ballon rond pour assister à la sortie officielle de l'Union Sacrée, qui est prévue ce samedi 29 avril à 10 heures.

Dans son mot d'entrée, le visionnaire de l'UNANA, Willy Mishiki a explicité à ses militantes et militants les grandes lignes de la charte de l'union sacrée et de la façon dont elle a été établie. Il a également étalé les objectifs primordiaux de l'Union sacrée, qui est en route vers le chemin d'une plateforme politique.

«Contrairement aux autres plateformes politiques, l'Union Sacrée a un programme dans tous les secteurs de la vie et c'est comme ça que nous sommes venus ici pour expliquer aux congolaises et congolais ce que nous attendons demain de l'Union Sacrée. Et surtout annoncer la sortie officielle de l'Union Sacrée au stade des martyrs le 29 avril. Nous avons des objectifs à atteindre au sein de cette plateforme politique, entre autres, nous devons à travers la vision du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi et l'autorité morale de l'Union sacrée, améliorer la condition sociale des congolais, et maintenir et sauvegarder la paix à l'Est de la RDC, tels sont l'échantillon des objectifs phares de notre famille politique», a-t-il explicité, avant même d'inviter les congolaises et congolais à ne pas manquer ce rendez-vous de grande envergure.

A l'en croire, le stade de martyrs avec un espace d'accueil de 80.000 places, serait insuffisant pour recevoir les millions des congolais qui viendront de tous les coins de la Ville de Kinshasa pour prendre part à cette fluviale activité. Sur ce, le président du sénat, le professeur Bahati Modeste s'est porté garant de mettre des écrans géants tout autour de stade des martyrs pour permettre aux autres congolais qui n'auront pas l'occasion d'accéder au stade de pouvoir suivre le message.

Par ailleurs, à la question préoccupante de la tenue des échéances électorales fixées, par la Ceni, le 20 décembre de l'année en cours, Willy Mishiki a confirmé devant la presse et ses acolytes que les élections auront bel et bien lieu au mois de décembre prochain. Ainsi, il a signalé que son parti politique l'UNANA va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, et alignera des candidats aux législatives provinciales et nationales.

«Nous confirmons que les élections auront bel et bien lieu, le 20 décembre 2023, nous irons aux urnes. On ne va pas aux élections pour accompagner les gens, nous allons aux élections pour gagner et pour le gagner il faut s'organiser. Je vous dis que ce n'est pas le nombre qui compte mais c'est la qualité. Quand vous regardez ces femmes et ces hommes chefs des partis, vous retrouvez le Congo valablement représenté», a-t-il dit.

Et ce, concernant la loi Tshiani : « Je me dis, il aura encore des courageux après la sortie officielle de l'Union Sacrée qui pourraient encore se présenter à la magistrature suprême. C'est pourquoi nous avons dit à l'UNANA que nous ne voulons pas que ceux-là qui vont échouer demain puissent avoir de prétexte. Nous avons dit que nous sommes contraints, l'initiative de Noël Tshiani tout en étant à l'union Sacrée c'est notre droit, nous ne croyons pas que ce genre de proposition de loi puisse rassembler les congolais. Nous voulons aujourd'hui aller avec tous les congolais aux élections pour que personne ne puisse avoir de prétexte », a ajouté le président de l'UNANA, Willy Mishiki.