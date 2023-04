Burkina Faso: Hadj 2023 - Reduction de 355 550 F CFA pour les pèlerins burkinabè

Le coût du hadj 2023 va connaître une réduction de 355 550 F CFA pour les pèlerins du Burkina Faso. L'annonce a été faite par le ministre en charge de l'administration territoriale, le Colonel Boukaré Zoungrana, à travers un communiqué ce mardi 25 avril 2023.

Cette réduction est initiée suite à des échanges entre l'Etat du Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite, selon le communiqué du ministre.

Le ministre a par ailleurs invité les agences de voyage et de tourisme à rembourser la différence de 355 550 F CFA aux pèlerins qui auraient déjà versé le montant initial.

Toutefois, ce nouveau prix n'inclut pas le prix du mouton. Cette dépense reste à la charge du pèlerin, a également précisé le communiqué.

Selon la répartition faite par le ministre dans son communiqué, 1 143 688,5 F CFA des 3 237 450 F CFA iront aux prestataires saoudiens (Mina, Arafat, Muzdalifa, transport interne, visas et assurance) ; 1 118 750 F CFA vont couvrir les frais du billet d'avion aller-retour et 975 000 F CFA vont couvrir les prestations des agences de voyages et de tourisme (logements à la Mecque et à Médine, prise en charge des délégués et des encadreurs au Burkina Faso et en Arabie Saoudite).