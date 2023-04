Afrique: Paludisme - Le continent concentre 95% de cas enregistrés au monde

En marge de la célébration, le 25 avril, de la Journée mondiale du paludisme, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié son rapport 2022 sur cette maladie.

Dans son rapport de l'année dernière, l'OMS a révélé que 247 millions de nouveaux cas de paludisme (malaria), dont 619 000 décès ont été enregistrés en 2021 à travers le monde. Et 95% de ces cas sont dans la région africaine. L'OMS constate que le déficit d'investissement dans la lutte contre la malaria s'est accentué au cours des trois dernières années, passant de 2,6 milliards de dollars américains en 2019 à 3,5 milliards en 2020, puis à 3,8 milliards en 2021.

Pour l'OMS, « il est capital dans cet environnement de mieux utiliser les fonds disponibles, notamment en faisant bénéficier le financement aux personnes les plus vulnérables qui sont moins en mesure d'accéder aux services et sont le plus durement touchées quand elles tombent malades ».

Par ailleurs, l'agence mondiale encourage, dans le même rapport, les pays les plus touchés et les partenaires à mettre en oeuvre les outils et les stratégies qu'elle a recommandés et qui sont disponibles actuellement pour toutes les personnes exposées au paludisme.

Le recours aux moustiquaires imprégnées compte parmi ces outils et stratégies. Dans la campagne qu'elle va mener cette année en rapport avec la Journée mondiale du paludisme, l'OMS insistera sur la stratégie de mise en oeuvre ainsi que sur l'importance cruciale d'atteindre la population marginalisée.

La Journée mondiale du paludisme a été célébrée cette année sur le thème « Zéro cas de paludisme : investir, innover, mettre en oeuvre ».