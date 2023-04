Congo-Brazzaville: Sécurisation foncière - Lancement du projet Recapter

Lancé récemment dans la ville de Lubumbashi, au Haut-Katanga, le projet Renforcement des capacités des organisations de la société civile pour faciliter l'accès à la terre et pour réaliser un développement durable et égal (Recapter) vise à "contribuer à l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives qui participent constructivement et de façon égale à un développement humain, durable et ouvert à toutes et à tous conformément aux objectifs de développement durable 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15 et 16 ".

Financé par l'Union européenne et la Coopération autrichienne de développement, sous le lead de la Caritas Autriche, le projet Recapter, d'une durée de quarante-huit mois, bénéficie d'une enveloppe estimée à 1,7 million d'euros. Il sera réalisé dans les provinces de Tanganyika, Haut-Katanga, Lualaba et Haut-Lomami, sous le pilotage de la Caritas Congo, de l'Université de Lubumbashi à travers sa faculté des sciences agronomiques et de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Quatre entités sont affiliées à ce projet, à savoir les Caritas-Développement diocésaines de Kongolo, Lubumbashi, Kilwa-Kasenga et Kalémie-Kirungu.

Le Recapter cible deux cents organisations de petits producteurs agricoles, vingt coopératives agricoles et structures faîtières, soixante-dix chefs coutumiers/chefs des entités territoriales décentralisées. Vingt réseaux ou mouvements de femmes, trois réseaux ou mouvements des peuples autochtones, cinquante réseaux ou mouvements des jeunes et vingt médias sont également bénéficiaires de ce projet.

Les activités à réaliser devraient permettre d'atteindre quatre résultats, notamment le renforcement des capacités des organisations de la société civile, la sécurisation foncière, la préservation/promotion de la biodiversité et la mobilisation du public.