Sénégal: Décès du Pr Malick Ndiaye - Ses camarades de " Noo Lank" rend hommage à un « fervent défenseur des droits de l'homme et de la démocratie »

Membre actif du collectif Noo Lank, le professeur Malick Ndiaye est rappelé à Dieu, hier, mardi soir à Dakar. Ses camarades du collectif retiennent de lui un « un fervent défenseur des droits de l'homme et de la démocratie « .

Dans un communiqué partagé sur les réseaux, le collectif Noo Lank dit avoir pris « avec un regret profond le rappel à Dieu du professeur Malick Ndiaye, éminent sociologue et militant engagé pour la justice sociale et l'égalité au Sénégal depuis des décennies. Il fut un grand un fervent défenseur des droits de l'homme et de la démocratie, toujours présent aux côtés des forces vives de la nation pour les causes justes. », témoigne-t-on, soulignant qu' « Il a été à l'initiative de toutes les dynamiques qui ont porté leurs fruits à l'instar du M23, Noo Lank etc. »

Pour ces membres de la société civile « Sa contribution intellectuelle au sein du collectif Noo Lank et ailleurs fut inestimable pour le Sénégal, tant sur le plan académique, citoyen, social. Il demeure un baobab du savoir, un érudit passionné et un pédagogue hors pair. Sa clairvoyance, sa disponibilité, sa capacité de discernement, son intelligence et sa perspicacité ont inspiré des générations d'étudiants, de chercheurs, de combattants. »

« Malick Ndiaye fut également connu pour son intégrité, sa modestie et sa compassion envers les plus démunis. Il fut un homme d'une grande humanité, toujours prêt à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Sa disparition est une perte immense pour le Sénégal et pour tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer », regrette-ils.

Et le collectif d'indiquer « En cette douloureuse circonstance, les membres du collectif Noo Lank présentent leurs sincères condoléances à sa famille biologique, à ses collègues de l'université, à ses camarades de lutte, à ses étudiants et à tous les Sénégalais. »