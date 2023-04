Congo-Kinshasa: Inaugurant la salle d'audience baptisée 'Léon Kengo wa Dondo', Cour des Comptes - Modeste Bahati convaincu du nouvel élan impulsé sous Félix Tshisekedi

Le Président du Sénat, l'Honorable Modeste Bahati Lukwebo, a procédé, jeudi 20 avril 2023, à l'inauguration de la première salle d'audience publique de la Cour des comptes qui porte le nom de Léon Kengo wa Dondo, ancien Premier ministre et premier président de cette importante juridiction.

Dans son allocution de circonstance, le Speaker de la Chambre haute du Parlement a rappelé le rôle que joue cette institution de contrôle des finances et des biens publics en République Démocratique du Congo.

Modeste Bahati s'est dit convaincu qu'avec l'allure que vient de prendre la Cour des comptes, cette juridiction va désormais bien se porter.

Pour sa part, le président de la Cour des comptes, Munganga Ngwaka Jimmy, a indiqué que cette institution est déterminée à accompagner la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de sa mission de contrôler la gestion des finances et des biens publics en République Démocratique du Congo.

Et c'est dans l'optique de s'organiser et d'offrir de bonnes conditions à ses membres que cette juridiction se dote d'une première salle d'audience qui porte le prestigieux nom de Léon Kengo wa Dondo, en sa qualité de tout premier premier président de cette importante Cour et précurseur de celle -ci en République Démocratique du Congo.

Le Président de la Cour des comptes a cependant exhorté les magistrats à se servir du modèle de Léon Kengo wa Dondo dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la Ministre d'Etat à la Justice et Garde des sceaux, Rose Mutombo, de la Directrice de Cabinet adjoint du Chef de l'Etat en charge des questions juridiques et diplomaties, Nicole Ntumba, et du Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Paul-Gaspard Ngondankoy