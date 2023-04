Congo-Kinshasa: Kolwezi - Une trentaine d'élèves et enseignants piégée dans un grave incendie au lycée Mwanga

La République démocratique du Congo traverse une saison des incendies des immeubles publics et privés. Dans ce lot, les immeubles de l'ex-Onatra, Télé 7, Botour, Super marché UAC à Lubumbashi, Super marché Jambo Mart à Lubumbashi, à la 8ème Rue Limete,... dont les résultats des enquêtes se font toujours attendre. Sur cette longue liste s'est ajouté hier, lundi 24 avril, l'incendie de l'école conventionnée catholique de Mwanga à Lualaba dans la province de Kolwezi.

Des témoignages sur place affirment que le feu d'origine inconnue s'est déclaré vers 9h dans les locaux abritant les salles des cours et à l'internat. Le drame a surpris les élèves en plein cours tandis que d'autres étaient à l'internat du lycée. Le premier niveau du bâtiment de cette école crachait du feu à travers les fenêtres et les portes. En quelques minutes les flammes ont touché la toiture consumant toute la charpente qui a fini par s'effondrer. Des dizaines d'élèves et enseignants s'en sont sortis avec de graves blessures avant de parler de nombreux dégâts matériels.

Les élèves pris de panique auraient, pour la plupart, cherché à échapper à cette catastrophe par une échelle de secours retrouvée dans la cour de l'école. Tout le monde ne pouvait pas y descendre, les autres n'ont pas hésité de sauter du premier étage. Les enseignants aussi en sont sortis avec de graves blessures.

Les sources sur place ont reconnu que les secours de pompiers sont arrivés 2 heures après que s'est déclaré l'incendie. Le feu a été complètement maitrisé au bout de quelques heures. Une permanence des pompiers a été mise en place afin d'éviter toute reprise du feu.

Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer pour l'instant, selon les autorités locales. Les blessés ont été acheminés dans des structures sanitaires de la place pour des premiers soins. D'autres encore ont été internés à l'hôpital Mwangeji de Kolwezi. Parmi eux, les enseignants et leurs élèves. Naturellement, une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.

Nécessité des extincteurs

Il se pose aujourd'hui avec acuité la problématique du système anti-incendie dans les différents immeubles tant public que privés dans toute l'étendue du pays. Après autant d'incendies, on ne voit pas le gouvernement prendre des mesures concrètes pour protéger la population contre les incendies. Le lycée Mwanga, est un drame de trop qui pouvait être évité.

En outre, on réalise que les outils mis à la disposition des sapeurs-pompiers sont soit vétustes ou inadaptés. La plupart de véhicules se retrouvent à court d'eau avant même de circonscrire le feu. Il est donc impérieux de mettre sur pied une politique anti-incendie à laquelle tout le monde devra se soumettre.

Il sied de reconnaitre que la SNEL qui gagne pratiquement tous les procès contre ses abonnés, a une part de responsabilité importante dans ces incendies. C'est peut-être pour cela que les résultats de diverses enquêtes ne sont pas publiés parce qu'elles incriminent cette entreprise du Portefeuille. Comme pour dire que la responsabilité de l'Etat est entièrement engagée.

Réactions sur tweeter

Patrick Muyaya: Incendie du lycée Mwanga à Kolwezi, aucun cas de décès à ce stade, toutes les victimes sont prises en charge, enquête en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Suivre communication du Gouvernement Provincial du Lualaba.

Fifi Masuka : En tant que mère, voir mes filles qui sont allées étudier se démener seules et trouver des issues afin d'avoir la vie sauve face à un feu impitoyable, cela me dévaste, je suis larmoyante et difficile pour moi de trouver des mots justes dans le vocabulaire de la race humaine pour exprimer le sentiment qui m'habite en ce moment. Pour l'instant je rends grâce à notre Dieu Tout-Puissant pour la vie qu'il donne encore à nos filles et transmets mes compassions aux parents d'élèves traumatisées. L'heure est à l'union de prière.

Denise Nyakeru Tshisekedi : J'ai suivi de près la situation de l'incendie qui s'est déclarée au Lycée Mwanga de Kolwezi que j'ai eu l'honneur de visiter il y a peu. Je suis soulagée d'apprendre par les voies officielles qu'aucune vie humaine n'est à déplorer. Nos prières et tout notre soutient accompagnent les familles des élèves blessées, la soeur Jeannine Ilunga, préfet des études et tout le personnel de cet établissement scolaire. Que Dieu nous garde!