Afrique: Addis-Abeba - Dr Jean - Jacques Mbungani prend ses fonctions de PCA de l'ACB Global Fund

Après ses bons et loyaux services rendus à la nation congolaise, le ministre honoraire de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, vient de prendre ses nouvelles fonctions internationales au sein du Fonds Mondial.

Ce compatriote dévoué à Félix Tshisekedi, Président de la République, a été installé officiellement, dans son fauteuil, en qualité de Président du Conseil d'Administration de ACBBoardafrique du Global Fund. C'était lors de la 19ème Réunion du Conseil d'Administration Africain de cet organisme international tenue, le 24 avril 2023, à Addis-Abeba en Ethiopie.

Juste après son entrée en fonctions, Dr. Jean-Jacques Mbungani a co-présidé avec d'autres responsables africains, principalement les membres de son conseil d'administration, une séance d'évaluation du travail et d'échange sur les principaux engagements et missions du Fonds Mondial dans leur zone respective d'intervention.

Cette rencontre va durer pendant quatre jours et porte principalement sur la gouvernance, les finances mais aussi sur les recommandations des dernières assises ainsi que ceux des différents partenaires.

Dans l'ensemble, le Conseil a fait également allusion aux allocations dans le cadre du NMF4 pour la période 2024-2026, conformément à la stratégie « combattre les pandémies et bâtir un monde meilleur et plus équitable », et surtout en ce qui concerne la mise en oeuvre des interventions appropriées pour la lutte contre les trois maladies (Tuberculose, paludisme et VHI / Sida) en Afrique.

En tant qu'administrateur principal représentant l'Afrique, DrJean -Jacques Mbungani a été vertical dans ses interventions efficientes et ses idées pertinentes au cours de ces assises.

Evidemment, il s'engage à garder le même cap de l'excellence durant ces 4 jours de travaux afin de partager surtout son expérience de la bonne gouvernance acquise pendant ses précédentes fonctions de ministre de la Santé de la RDC et aussi de contribuer à l'amélioration des indicateurs de performance de l'administration de cette structure hautement importante pour la santé mondiale.

Il faut retenir que cette rencontre importante intervient en prélude de la 49ème Assemblée Générale du Fonds Mondial prévue le 8 mai prochain à Hanoï au Vietnam.

L'Afrique compte deux sièges au conseil d'administration du Fonds Mondial sur les 28 disponibles, une raison de plus pour que le continent parle d'une même voix lors des prochaines conférences internationales.

Rappelons que le Fonds Mondial est une structure internationale qui réunit les politiques, ongs, société civile, secteur privé, organisations internationales, etc...dans l'optique de mobiliser les moyens et de contribuer à la gouvernance de celles-ci, afin de lutter efficacement contre le VIH, la Tuberculose, le Paludisme et tout récemment contre le Covid-19. Les actions du Fonds Mondial permettent la lutte contre les maladies infectieuses les plus meurtrières mais aussi combattent l'injustice qui les alimente et renforce les systèmes de santé de plus de 100 pays dans le monde.