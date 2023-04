Congo-Kinshasa: Incendie du Lycée Mwanga - Patrick Eshiba interpelle Fifi Masuka

L'incident le désole. Les dégâts aussi. Mais, bien au-delà de la compassion avec les lualabais, plongés dans l'émoi à la suite de l'incendie qui a touché, lundi 24 avril, le Lycée Mwanga de Kolwezi, un des grands établissements scolaires du Lualaba, Patrick Eshiba Kasemuana exhorte les autorités de cette province à prendre leurs responsabilités en mains pour que, dans le futur, un tel sinistre ne se reproduise plus jamais. Patrick Eshiba conseille notamment à Fifi Masuka Saini et à son gouvernement de doter le Lualaba d'un service anti-incendie capable de répondre aux cris de la population.

Dans un tweet qui flotte depuis mardi sur la toile, le Président de la Ligue des Jeunes du Congrès national congolais, parti cher à Pius Muabilu, a exprimé toute sa solidarité aux familles des élèves victimes de cet incendie. «Nos pensées sont tournées vers les familles des victimes à Kolwezi. Par ailleurs, la province doit penser à organiser le service d'incendie et de secours en vue de la bonne gestion des crises incendiaires», a lancé ce philanthrope sur son compte Twitter.

Le Lycée Mwanga de Kolwezi a été touché par un violent incendie le lundi dernier. Heureusement, aucun mort n'a été enregistré, d'après le bilan des autorités provinciales, lequel fait état de 132 cas enregistrés dont quelques blessées et quelques cas de traumatisme. Fifi Masuka avait, à l'issue d'un conseil de sécurité convoqué d'urgence quelques heures après l'incident, précisé que la prise en charge des victimes était assurée par son gouvernement.

«En tant que mère, je suis dévastée de voir mes filles qui sont allées étudier se démener seules et trouver des issues afin d'avoir la vie sauve face à un feu impitoyable. Je suis extrêmement et profondément attristée et il est difficile pour moi de trouver des mots justes pour exprimer le sentiment qui m'habite en ce moment... Suite au sinistre survenu ce lundi 24 avril 2023 à Kolwezi au Lycée Mwanga qui a connu un incendie, un conseil de sécurité mixte s'est tenu en toute urgence sous la conduite du Ministre provincial de l'Intérieur et sécurité de notre gouvernement.

Au sortir de ce conseil, une communication a été faite pour fixer l'opinion locale, nationale et internationale sur le bilan du drame, la prise en charge de certains cas de traumatisme chez les élèves et les circonstances dans lesquelles est survenu cet incident malheureux... Le bilan provisoire fait état de 132 cas enregistrés dont quelques blessées, quelques élèves traumatisées et aucun mort déploré jusque-là. Tous les blessés sont pris totalement en charge par notre gouvernement », a-t-elle indiqué dans sa communication...