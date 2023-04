Ile Maurice: Profil d'entreprise / Adamas - La passion et l'amour des bijoux

Maintien d'une ambiance familiale et conviviale, investissements dans des équipements modernes et créations les unes plus innovantes que les autres. Autant de choses que la marque Adamas tient à coeur. Rencontre avec le directeur, Sebastian Denton, un passionné de l'art de la joaillerie...

Bijoux de luxe

Diamants, émeraudes, rubis, saphirs, or, argent, entre autres... Ce sont ses outils de travail. Une passion qu'il cultive depuis 1970. Adamas est une entreprise familiale multigénérationnelle, d'abord impliquée dans la taille du diamant, puis dans la fabrication et la vente de bijoux.

L'entreprise possède ses propres collections de bijoux en or, platine et argent, majoritairement sertis de diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, mais également déclinés en différents modèles de métal pur.

«Nous avons le plus grand stock de diamants non sertis à Maurice ainsi que d'autres pierres précieuses et perles, entre autres. Nous vendons des marques de bijoux de luxe telles que FRED, Pomellato, Albanu, Bellari, Mastoloni et de nombreuses marques de montres suisses de luxe telles que Panerai, Franck Muller, Girard Perregaux, Baume et Mercier, Montblanc, ORIS, Raymond Weil, Tissot, Victorinox et Movado», explique Sebastian Denton.

Leurs collections comprennent également des marques de montres et de bijoux de mode telles que Fossil, Lacoste, Hugo Boss, Michael Kors, Emporio Armani, Skagen, DKNY, Wenger, Thomas Sabo, Les Georgettes, ainsi qu'une sélection de montres pour hommes en acier et autres bijoux en métaux modernes.

Partenariat de longue date

Plus tôt cette année, Montblanc, leader mondial de l'art de vivre et du luxe, a ouvert sa première boutique autonome au Caudan, en collaboration avec son partenaire de longue date, Adamas. «C'est un privilège de représenter Montblanc à Maurice et nous sommes impatients d'accueillir nos fidèles et nouveaux clients dans cette belle et nouvelle boutique.

Nous sommes ravis que la Maison soit présente ici avec un design désormais vu dans le monde entier et de pouvoir élargir la sélection de pièces Montblanc disponibles dans toutes les catégories.»

Adamas possède quatre boutiques à Maurice : au Caudan, à Cascavelle, à Grand-Baie et à Floréal. Ce dernier est leur point de vente d'origine ainsi que leur siège social et leur usine de fabrication et de distribution.

L'entreprise propose également des visites guidées dans son musée situé à la maison mère à Floréal où les visiteurs peuvent voir comment les artisans taillent les diamants. «Bientôt, nous ouvrirons une boutique : Asha by Adamas au Tribeca Mall», indique Sebastian Denton.

Clients fidèles

Adamas a eu une centaine d'employés talentueux et fidèles depuis leurs débuts en 1970 dans la taille du diamant uniquement ; elle s'est lancée dans la fabrication de bijoux en 1985 avant de créer sa marque de distribution Adamas en 1987. «Nous sommes une entreprise fière- ment détenue et gérée par des Mauriciens et avons été impliqués dans plusieurs initiatives chaque année pour essayer d'améliorer et de soutenir la communauté autour de nous et continuer à développer notre présence localement.»

Le directeur général ajoute que la société est le plus grand détaillant de bijoux et montres à Maurice en termes de chiffre d'affaires, de variété et de valeur des stocks et parmi les plus importants de la région océan Indien. «Nous allons continuer à croître grâce à de nouveaux investissements et à des initiatives de développement dans les années à venir.»

Grâce à leur honnêteté et à la variété de bijoux de luxe que propose la marque, leur clientèle ne cesse de croître et aujourd'hui, Sebastian Denton et son équipe sont fiers de leur parcours réussi. «Nous essayons d'offrir un prix honnête et juste pour tous nos produits, avec des normes de qualité internationales, tout en assurant une grande variété d'articles et de marques sous un même toit ainsi qu'un service client personnalisé authentique et attentionné.»

Affaire de famille et employés assidus

Adamas est une entreprise familiale, détenue par la famille Denton, avec deux générations activement impliquées dans la direction et le conseil d'administration. Selon notre interlocuteur, les employeurs tentent également de pratiquer un véritable entrepreneuriat familial, c'est-à-dire qu'ils créent une atmosphère conviviale dans leur équipe afin d'accroître la stabilité pour l'avenir de chacun. «Nous avons aussi souvent eu père et fille ou mari et femme qui travaillent dans l'entreprise.» De plus, il s'attend à ce que la relève rejoigne l'entreprise dans les décennies à venir.

Que faites-vous pour maintenir une bonne relation entre employés et employeur ? «Nous réalisons des actions caritatives qui impliquent les membres de notre équipe. Nous leur offrons des cadeaux tout au long de l'année. Ces petits gestes les encouragent à être plus productifs.» Outre le maintien d'une bonne relation, Adamas assure un réinvestissement régulier dans ses magasins et la mise à jour de ses systèmes informatiques.

Le marketing, élément essentiel de toute entreprise

Le marketing, selon Sebastian, offre à l'entreprise la possibilité de se créer une image de marque et de promouvoir ses produits, ce qui l'aidera à augmenter ses ventes. «Nous essayons d'assurer un marketing et un investissement adéquats dans la visibilité de notre marque à travers diverses campagnes de marketing et de publicité, des événements en nous tenant au courant de toutes les tendances visuelles et marketing.»

Comme toute entreprise, l'industrie de la joaillerie de luxe fait face à la concurrence. Mais Adamas sait se démarquer en vendant des bijoux modernes et de qualité et en offrant un service client de premier ordre.

Autofinancée

La marque est entièrement autofinancée sans dette externe, avec une accumulation de capital conservée dans l'entreprise pour financer ses opérations, investissements et développements futurs. «Nous veillons à ce qu'un certain montant soit investi dans des instruments financiers en tant que ré- serve supplémentaire, distincte du fonds de roulement et des réserves que nous maintenons.»

Son but : aider et d'accompagner ses clients pour partager leur joie, leur amour et leur affection avec ceux qui leur sont les plus chers et guider les acheteurs vers le bon produit qui correspond à leurs préférences, leurs passions et leurs envies, tout en leur garantissant le meilleur rapport qualité prix.

«Notre CEO a été nominé en 2017 pour l'Eco Austral Entrepreneur. Notre division de fabrication de diamants a reçu plusieurs prix d'exportation au cours des années 1980. Nous ne recherchons pas activement des concours ou des prix, la satisfaction et le bonheur de nos clients est une récompense suffisante pour nous», conclut Sebastian Denton.