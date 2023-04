Algérie: Groupes industriels publics - Exploiter de manière optimale l'ensemble de l'outil industriel

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a exhorté les responsables des groupes industriels publics d'exploiter de manière optimale l'ensemble de l'outil industriel et de s'appuyer sur les contrats de performance en vue d'améliorer la qualité et les capacités de production, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Ces orientations ont été assignées lors d'une réunion présidée par M. Aoun, mardi, regroupant les présidents directeurs généraux des groupes industriels publics, sous tutelle, afin d'évaluer "la situation du secteur industriel public à travers l'examen de leurs bilans, leurs plans de développement, ainsi que les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés", a précisé la même source.

Cette réunion a permis au ministre d'exprimer "sa vision quant au mode de gouvernance et de gestion que doivent adopter les différents groupes industriels publics, ainsi que la nature de leur relation avec l'administration centrale du ministère de tutelle", a ajouté le communiqué.

A cette occasion, M. Aoun a mis l'accent sur "la nécessité d'exploiter d'une manière optimale l'ensemble de l'outil industriel et de s'appuyer sur les contrats de performance en vue d'améliorer la qualité et les capacités de production".

Cette rencontre a constitué, selon le ministère, "une occasion pour les responsables des plus grands groupes industriels, chacun dans son domaine d'activité, de passer en revue leur situation actuelle en termes de capacités de production, de part de marchés et de présenter leurs plans de développement et leurs projections en vue de développer le secteur industriel public".

Au terme de la réunion, M. Aoun a instruit "chacun des PDG de renforcer le rôle et l'action des conseils d'administration de chacun de groupe et filiales, ainsi que leur implication dans le mode de gestion et le suivi et l'évaluation des performances, ce qui permettra au secteur public marchand de contribuer efficacement à l'essor et au développement économique et industriel du pays", a-t-on souligné, par ailleurs, de même source.