Algérie: Attaf - Le choix de Nouakchott comme première capitale de ma tournée prouve la solidité des relations entre l'Algérie et la Mauritanie

Nouakchott — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a affirmé que le choix de Nouakchott comme première capitale qu'il visite depuis sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne, constitue la preuve de la solidité des relations entre l'Algérie et la Mauritanie et témoigne de la forte volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de hisser ces relations "aux plus hauts niveaux".

Dans un entretien à l'Agence mauritanienne d'information (AMI), au terme de l'audience que lui a accordée, mardi, le président mauritanien, M. Attaf a indiqué qu'il avait saisi cette opportunité en vue de présenter au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani, "les visions de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, qui, comme vous le savez, est le président en exercice du conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet".

"Les importantes questions qui intéressent nos deux pays ont été abordées, dans le sillage de la situation délicate et sensible que vit la région arabe, en particulier la situation en Palestine et au Soudan, ainsi que la situation internationale marquée par les mutations rapides et les multiples menaces", a-t-il souligné, ajoutant que "ces questions et d'autres exigent une plus grande coordination bilatérale, compte tenu des défis qui s'imposent".

Pour le chef de la diplomatie algérienne, cette visite fait suite à une année de consultations et de coordination continues entre les deux pays", en particulier depuis la visite d'Etat effectuée en décembre 2021 par le président Ould Cheikh El Ghazaouani en Algérie , sanctionnée par des "entretiens fructueux" avec le Président Tebboune et "des résultats importants".

La visite du président mauritanien, a-t-il ajouté, "a, en effet, amorcé une nouvelle ère dans l'établissement de relations stratégiques entre l'Algérie et la Mauritanie englobant plusieurs secteurs et projets vitaux", à l'instar de celui de la route reliant Tindouf à Zouerate, dont les études techniques ont été lancées fin mars dernier. Les deux pays "ont assuré les moyens matériels, techniques, humains et financiers pour la réussite de cette étape qui marquera le démarrage effectif des travaux, une fois les études techniques approfondies achevées", a-t-il fait savoir.

M.Attaf a précisé, en outre, que la rencontre était l'occasion de "relever la nécessité de diversifier et d'élargir la coopération à tous les domaines à la lumière des résultats de la 19ème session de la Grande commission mixte tenue à Nouakchott en septembre dernier", précisant que les conclusions de cette session ont contribué au renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs importants comme l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'énergie, le commerce, la pêche, les transports et la santé.

Le chef de la diplomatie algérienne a en outre réaffirmé "la disposition de l'Algérie à appuyer les efforts du Gouvernement mauritanien en vue d'améliorer la performance et les qualifications de la ressource humaine et la formation des jeunes dans les spécialités répondant aux besoins du marché du travail et dans les domaines prioritaires prévus dans les plans de développement en Mauritanie".