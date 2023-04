Tunisie: Ligue 1 | Play-off - EST-ESS (1-0) - Ben Ayed délivre l'Espérance !

Une minute à peine après le penalty raté par Ben Romdhane, l'attaquant algérien signe le but de la délivrance. Un but en or qui permet à l'Espérance de réduire l'écart qui la sépare du leader étoilé à seulement un point.

Stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès. EST bat ESS : 1-0. (0-0 à la mi-temps). But de Riyad Ben Ayed (59'). Arbitre central : l'Algérien Mustapha Ghorbal. Arbitre (VAR) : Sadok Selmi.

EST : Ben Chérifia, Bouchniba, Meriah, Tougaï, Ben Hamida, Coulibaly, M. Ben Romdhane, Zaddem (A. Abid 89'), Bougrine, El Houni (Ben Ayed 24', puis Fedaa 74') et Ben Hammouda (Mehri 89').

ESS : Jemal, Jelassi, Boughattas, Brigui, Ben Ali (F. Ben Romdhane 89'), Mbé, Sidibé (Msakni 36'), O. Abid, Boutmen, Ben Hassine (Jaziri 37', puis Bongonga 89') et Abdelli.

Expulsion : Moataz Zaddem après le coup de sifflet final pour s'être rendu au banc des remplaçants de l'Etoile et avoir agressé un responsable étoilé.

Leader avec quatre longueurs d'avance sur l'un de ses dauphins et poursuivants directs -- l'EST--, l'ESS s'est déplacée hier à Radès avec pour objectif premier de ne pas perdre, car même un match nul lui aurait permis de garder de la distance par rapport à son adversaire du jour.

Pour l'Espérance de Tunis, le classico d'hier était par excellence le match déterminant dans la course au titre : ou il y reste où il perd davantage de points. D'où l'enjeu de ce classico et ce qui explique, d'ailleurs, le manque flagrant d'occasions de but, notamment lors de la première période de jeu durant laquelle l'Espérance, appelée à faire le jeu, a eu du mal à trouver des solutions face à une défense étoilée bien en place et créant le surnombre à chaque fois que les attaquants espérantistes se sont rapprochés de sa zone de réparation.

Et même si ce sont les Espérantistes qui étaient les plus entreprenants, la première occasion du match a été étoilée : un coup franc direct tiré par Abid et intercepté sans difficulté par le portier "sang et or", Ben Chérifia (11').

La réplique des Espérantistes ne s'est pas fait attendre. Sept minutes plus tard, un coup franc direct tiré par Ben Romdhane est dégagé par Jelassi (18').

A partir de cet instant, les Espérantistes ont totalement pris les choses en main, opérant un pressing haut dans la perspective d'ouvrir le score. A la 32', Ben Hammouda dribbla les défenseurs adverses avant de tirer dans le petit filet.

Et alors que le jeu prenait forme et que le classico devenait de plus en plus intéressant, les deux coachs, Nabil Maâloul et Faouzi Benzarti, étaient dans l'obligation d'opérer des changements pour cause de blessure en l'espace de seulement 37 minutes de jeu. Trois changements en tout : Hamdou El Houni du côté de l'Espérance, Soumaila Sidibé et Louay Ben Hassine du côté de l'Étoile, contraints de quitter le terrain en cours de jeu pour cause de blessure.

A la fin de la première mi-temps, précisément dans le temps additionnel, la machine étoilée a enfin carburé, créant deux occasions nettes dont une a été l'oeuvre d'Oussama Abid qui, après avoir fait le plus difficile, tira légèrement à côté (45'+1).

Les Espérantistes plus déterminés...

De retour des vestiaires, les "Sang et Or" ont repris le jeu aussi déterminés qu'ils l'étaient durant la première mi-temps. Le pressing des Espérantistes a fini par porter ses fruits. On jouait la 58' quand Iheb Msakni commit l'irréparable en fauchant Tougaï en pleine surface de réparation. La VAR confirme la faute commise et l'arbitre du match d'accorder un penalty à l'Espérance, raté par Mohamed Ali Ben Romdhane qui a vu son tir dégagé en corner un gardien étoilé aux aguets (58').

Mais la joie des Etoilés a été de très courte durée car, tout juste une minute après, la détermination des Espérantistes était telle qu'ils ont fini par obtenir gain de cause lorsque Sabir Bougrine se faufila sur la droite, centra pour Riyad Ben Ayed qui, d'un tir croisé à ras de terre, trompa la vigilance d'Ali Jemal (59'). C'est le but de la délivrance pour une attaque espérantiste qui s'est battue près d'une heure, ayant peiné pour déverrouiller une défense étoilée solide et bien en jambes. Le but de la délivrance après le ratage monstre de Ben Romdhane. Une ouverture du score qui donna enfin raison à une Espérance de Tunis plus déterminée que jamais à se replacer dans la course au titre et rattraper les points perdus lors des deux journées précédentes du championnat, ponctuées par un match nul avec l'USM et une défaite à Béja.

Après l'ouverture du score par Ben Ayed, les "Sang et Or", qui ont fait l'essentiel, ont changé d'approche, optant pour un jeu plus porté vers la défensive. Leur but était de préserver leur ascendant dans la perspective de remporter les trois points de la victoire. Chose obtenue au coup de sifflet final. Et l'Espérance, entreprenante et beaucoup plus déterminée que son hôte, a remporté une victoire amplement méritée. Une victoire qui la replace dans la course au titre, réduisant à un point l'écart qui la sépare du leader étoilé. Les Etoilés, qui n'ont rien entrepris au presque, ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes.