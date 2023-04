Tunisie: Play-off | 4e j - USM-CA (16h00) - Se replacer...

Les trois points comptent tant pour les deux équipes qui feront tout pour rester parmi le groupe de tête du classement.

USM-CA reste une rencontre attrayante du championnat. Même si les deux équipes ont deux profils distincts et ne partagent pas beaucoup de points communs en ce moment, elles auront cet après-midi une même envie de grignoter les points de la victoire. Un résultat nul ne fera l'affaire d'aucune des deux équipes qui entendent se replacer en haut du classement. On a d'un côté une USM qui vient de rater la première manche des quarts de finale de la coupe de la CAF et qui veut se racheter en championnat et éviter de perdre du terrain. Après la dernière défaite subie devant l'Etoile, il n'est plus question de rater des points en vue de monter en hiérarchie.

Darko Novic comptera sur la même ossature qui a joué devant l'ASEC Abidjan avec le 4-4-2 où Bouziane et M'hirssi jouent le rôle de relayeurs offensifs derrière Traoré. L'USM devra retrouver son efficacité offensive face à un CA qui n'est pas encore au pic de la forme. Les Clubistes peuvent, néanmoins, être satisfaits d'avoir totalisé 7 points en 3 journées. Seule l'élimination en coupe a replongé le CA dans ses travers. Saïbi et ses joueurs affrontent une USM au potentiel et aux certitudes de jeu plus évidents, et comptent sur leur solidité défensive pour neutraliser M'hirssi et ses équipiers.

Les Khelil, Ben Yahia, Chiheb Laâbidi, Dhaouadi, Garreb savent bien que les 3 points vont être très précieux. Pour une équipe éliminée en coupe, l'objectif, qui demeure abordable, est une place en compétition africaine, c'est-à-dire dans les 4 premiers. Ce sera un match-repère pour la suite du parcours.