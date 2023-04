Sénégal: Le Sénégalais Habib Diallo, histoire d'un serial buteur de sang-froid

Avec dix-sept buts, l'attaquant sénégalais de Strasbourg est actuellement le deuxième meilleur buteur africain des cinq grands championnats européens. Un début de consécration pour cet avant-centre atypique arrivé à maturité à 27 ans.

Habib Diallo n'est pas un « joueur YouTube », celui dont on regarde frénétiquement les dribbles, passement de jambes et autres débordements chaloupés. Le Sénégalais est d'un autre moule, celui des « renards de surface », ces buteurs en voie de disparition qui ont la surface de réparation comme terrain de chasse et qui ratent rarement leur cible. Habib Diallo, c'est 93% de ses 107 buts, depuis le début de sa carrière, inscrits dans la « zone de vérité ». C'est un « tueur », décrit Kader Mangane, coordinateur sportif du RC Strasbourg.

L'ancien défenseur central international sénégalais sait de quoi il parle, lui qui a passé une dizaine d'années à se frotter aux attaquants de tous types. « Habib, c'est un profil atypique. Ce n'est pas un attaquant qui mise sur la vitesse, mais il sait marquer des buts. Il ne lui faut pas beaucoup de ballons pour se mettre en évidence. Il lui faut juste être présent dans les 16 mètres, c'est là où il est le plus efficace. »

Des débuts compliqués à Metz

Habib Diallo a toujours possédé cette adresse devant le but de ses débuts sur les terrains rocailleux de sa ville natale de Thiès, au Centre de formation Génération Foot. « Habib a toujours eu le sens du but, le bon placement dans la surface, témoigne Talla Fall, directeur de la communication et du marketing de Génération foot, dont il est membre fondateur. C'est un joueur calme et posé dans la vie comme sur le terrain, et doté d'une grande intelligence de jeu. »

Olivier Perrin, entraîneur français, ex-formateur à l'académie Génération Foot, qui a sorti entre autres Sadio Mané, Papiss Cissé, Ismaïla Sarr, se souvient d'un garçon qui a toujours marqué, même s'il « pouvait disparaître dans un match après avoir inscrit un triplé ».

Pourtant, le joueur qui passera de Génération foot à Metz, partenaire historique du centre de formation sénégalais, va perdre son efficacité lors de ses premières années en France. « C'était chaotique !, se rappelle Perrin. Il a vécu des moments compliqués à ses débuts à Metz. Il ne marquait pas, il n'avait plus aucune statistique, les gens commençaient à s'interroger. Heureusement qu'il est tombé sur quelqu'un comme Furlan. »

Jean-Marc Furlan, à l'époque entraîneur de Brest, est celui qui va relancer Diallo. Aujourd'hui encore, il le présente comme « ce qui se fait de mieux en France dans le jeu aérien ». Diallo a, en effet, marqué 28% de ses buts de la tête.

L'attaquant commence donc à retrouver le chemin des filets dans le Finistère, inscrivant 18 buts en 51 matches avec le club de l'ouest de la France avant de revenir à l'est pour le renouveau, à Metz. Il termine meilleur buteur de Ligue 2 au sein de la formation lorraine avec 26 buts lors de la saison 2018-2019 qui voit la montée des Grenats en Ligue 1.

Taillé pour l'Angleterre ou l'Allemagne ?

Deux saisons plus tard, le voilà chez le voisin alsacien à Strasbourg. Une première saison à neuf buts, une deuxième à 11 et une troisième, actuelle, où il culmine à 17 réalisations, derrière le Nigérian Victor Osimhen (21 buts, Naples) et devant l'Égyptien Mohamed Salah (16 buts, Liverpool) au classement des meilleurs buteurs africains des cinq grands championnats.

Grâce à ses réalisations, l'international sénégalais permet à Strasbourg, mal en point en Ligue 1 (15e) de croire au maintien dans l'élite.

Après, il sera temps de regarder plus haut ? « Moi, je le vois bien dans le championnat allemand ou anglais, confie Olivier Perrin. Je pense qu'il a le profil pour s'y imposer. »

Son compatriote et « grand frère » à Strasbourg, Kader Mangane, lui, espère enfin que l'heure de Diallo va sonner en sélection (3 buts en 16 matches). « J'espère qu'il va être désormais l'avant-centre idéal pour le Sénégal. Avec les joueurs explosifs qu'on a sur les côtés, comme Sadio Mané, si on a Habib dans l'axe, je pense que ça peut donner vraiment quelque d'intéressant en sélection. »