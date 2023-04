Ghana: La mission de Kumasi, un lieu de rencontre entre foi, royauté et diplomatie

Kumasi — C'est en 1880 que le Père Auguste Moreau, prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA), est arrivé avec le Père Eugène Murat à Elmina, la plus ancienne colonie européenne de l'Afrique de l'Ouest.

Selon la chronologie, un groupe de prêtres portugais était au Ghana dès 1471 et le premier SMA à atteindre Cape Coast, sur le Golfe de Guinée, et Accra était le Père Francesco Borghero (SMA). Il faut cependant attendre quelques années pour que la SMA s'établisse réellement et le Père Moreau en est le pionnier.

Pour commémorer le 140ème anniversaire de la visite du Père Moreau à Manhyia, dans le district métropolitain de Kumasi de la région Ashanti, la SMA a récemment organisé une rencontre à Kumasi, capitale du royaume Ashanti. Le peuple Ashanti contrôlait une grande partie du territoire ghanéen avant l'arrivée des Européens et était souvent en conflit avec eux. Au 21e siècle, ils constituent toujours la plus grande communauté ethnique du Ghana. Les premiers explorateurs européens à arriver sur la côte furent les Portugais en 1471.

L'événement des pères de la SMA, intitulé "Kumasi, point de rencontre de la religion, de la royauté et de la diplomatie", a permis aux parties prenantes de réfléchir aux contributions apportées au Ghana, en particulier à Kumasi, depuis l'arrivée du père Auguste Moreau. "La dévotion du Père Moreau pour le travail d'évangélisation a jeté les bases de la croissance du catholicisme à Kumasi et au Ghana dans son ensemble", a déclaré le Père René D. Yao, SMA, à l'occasion d'une conférence de presse. René D. Yao, SMA. Aujourd'hui, le Ghana compte 4 archidiocèses et 11 diocèses, avec plus de 1350 prêtres, religieux et séminaristes. La conférence a mis en lumière la façon dont la mission et la diplomatie peuvent contribuer à la construction du pays".

"Dans le discours du Supérieur Provincial de la SMA Ghana, le père Paul Saa-Dade Ennin, a ajouté le père Renè, la nécessité d'amener la réflexion missionnaire au niveau intellectuel a été soulignée, et que la religion est une question de foi, la nation est une question de style de vie, et la diplomatie est une question de relations.

L'archevêque Henryk Mieczyslaw Jagodzinski, le Nonce Apostolique au Ghana, l'archevêque Gabriel J. Y. de Kumasi. Anokye, le professeur Rita Akosua Dickson, vice-chancelier de l'université des sciences et technologies Kwame Nkrumah (KNUST).

La contribution des missionnaires de la SMA va au-delà de l'évangélisation et englobe l'éducation, les services de santé et les programmes d'autonomisation pour les jeunes et les femmes. Un programme remarquable est le St. Martin Deaf Ministry, fondé par le père René lui-même. Le jeune prêtre ivoirien, qui est impliqué dans ce projet avec les personnes sourdes à Accra, connaît la langue des signes et a commencé avec un petit groupe de personnes sourdes à organiser des réunions avec des enfants sourds, a formé des collaborateurs pour enseigner la langue et l'activité continue à se développer.

Le père René a expliqué que le ministère vise à créer une communauté inclusive qui reconnaît et respecte l'humanité des individus, indépendamment de leur statut socio-économique et physique. Ce projet vise à donner une voix aux personnes sourdes par le biais d'opportunités d'éducation et de développement de compétences, leur permettant de mener une vie pleine et indépendante. Le ministère vise également à combler le fossé de communication entre les communautés sourdes et entendantes par l'utilisation de la langue des signes ghanéenne (GSL) comme moyen de communication.

Comme le montre la note, les contributions de la SMA au Ghana et à Kumasi sont immenses et d'une grande portée. "Le ministère des sourds à St Martin est un témoignage de l'engagement de la SMA à créer une communauté inclusive qui reconnaît et respecte l'humanité de chaque individu", conclut le Père René. Alors que nous célébrons l'anniversaire de l'arrivée du Père Moreau il y a 140 ans, nous pouvons apprécier la façon dont les graines qu'il a plantées continuent de porter leurs fruits et d'avoir un impact positif sur la vie au Ghana aujourd'hui".

En septembre 1879, le territoire connu sous le nom de Gold Coast est érigé en préfecture apostolique confiée à la SMA. Le premier baptême en Côte d'Or est celui d'un enfant d'un an à Elmina. Les deux soeurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres (OLA) arrivent à Elmina en 1883 et y ouvrent la première école de filles. En 1889, la première mission de Cape Coast a été établie. En 1890, l'église d'Elmina est bénite, Keta devient la résidence de la SMA et les soeurs OLA ouvrent une école de filles à Cape Coast. En 1896, Cape Coast est érigé en vicariat apostolique et le premier évêque est Maximilien Albert (SMA).

La Gold Coast était une colonie de la Couronne britannique située dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest, de 1821 jusqu'à son indépendance en 1957 sous le nom de Ghana.

Le terme "Gold Coast" est également souvent utilisé pour décrire les quatre juridictions distinctes qui étaient sous l'administration du gouverneur de la Gold Coast. Il s'agit plus précisément de la Gold Coast elle-même, de l'Ashanti, du Protectorat des Territoires du Nord et du Territoire sous tutelle britannique du Togoland.