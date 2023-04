Tchad: Une espèce de lion qu'on croyait éteinte fait sa réapparition

Satisfaction et étonnement au Tchad, particulièrement au niveau de la direction des parcs nationaux. Une espèce de lion, considérée comme éteinte depuis 2004 dans la région du lac Tchad, est de nouveau présente. Une femelle a en effet été prise en photo en février dernier.

La scène a été captée dans le parc national de Sena Oura, l'image prise de nuit par un piège photographique. La lionne est littéralement posée devant le capteur. Chercheur au sein de la société de conservation de la faune, l'ONG américaine qui a mené l'étude, Luke Hunter indique : « C'est extrêmement encourageant, ce félin est une femelle qui a environ 5 ans et les femelles sont à la base de toute population ».

La dernière apparition d'un lion dans ce parc naturel situé au sud-est du Lac Tchad remonte à 2004, à l'époque le braconnage y était « organisé et impitoyable » indiquent les spécialistes, qui se félicitent de la volonté des autorités du Tchad et du Cameroun frontalier de protéger les parcs et les animaux sauvages. Si la présence du lion au Tchad est une excellente nouvelle, le félin reste néanmoins une espèce en danger critique d'extinction dans la région.

Great news for #EarthDay: Lion seen in Chad's Sena Oura National Park after almost 20 years, writes @ABC. Region has benefitted from strong commitment to conservation by Cameroon and Chad. https://t.co/og43Hg5KPO pic.twitter.com/MBCxo9oB77-- WCS 💚 (@TheWCS) April 21, 2023