Angola: Les réserves internationales chutent de 3,57 milliards de dollars en cinq ans

Luanda — Les réserves internationales de l'Angola sont passées de 18,23 milliards de dollars en 2017 à 14,66 milliards de dollars fin 2022, soit une réduction d'environ 3,57 milliards de dollars.

Jusqu'au 21 avril 2023, les réserves internationales étaient fixées à 14,4 milliards de dollars américains, ce qui correspond à plus de six mois d'importations de biens et services.

Selon les critères macroéconomiques de la SADC, l'Angola est dans la limite de six mois d'importation, mais trois mois de plus d'après la Convention du Fonds monétaire international (FMI).

Présentant mercredi l'évolution des indicateurs externes lors de la 1ère édition Angola Economic Outlook 2023, le gouverneur de la Banque centrale d'Angola (BNA), José de Lima Massano, a déclaré que le stock était en baisse depuis 2017, mais avec de légères oscillations à la hausse.

En 2018, par exemple, les réserves internationales nettes s'élevaient à 16,17 milliards de dollars, alors qu'en 2019, elles ont augmenté de 17,21 milliards de dollars, avec une légère augmentation, selon le gouverneur de la BNA.

Un an plus tard, elles ont de nouveau chuté à 14,88 milliards de dollars, soit une réduction de 2,33 milliards de dollars par rapport à 2017.

En 2021, le stock a enregistré une légère augmentation, se fixant à 15,51 milliards de dollars, ayant les mêmes valeurs réduit l'année suivante, en 2022, à 14,66 milliards de dollars.

Dans un passé très récent, a ajouté José de Lima Massano, ce que nous avions dans les réserves internationales était un ensemble d'actifs qui n'appartenaient pas à la Banque nationale d'Angola et de nombreux autres qui étaient déjà engagés.

Selon lui, actuellement, la BNA a une « photographie » jugée plus transparente, puisque les ressources disponibles, en termes de réserves internationales, appartiennent désormais à la Banque centrale, ayant désormais la liberté d'intervenir dans l'économie si nécessaire pour protéger la monnaie nationale, le Kwanza, et garantir la solvabilité externe de l'économie.

Avec les niveaux actuels des réserves internationales, la préoccupation de la BNA se concentre sur le maintien des six mois d'importations de biens et services et la stabilisation des prix dans l'économie, a-t-il souligné.