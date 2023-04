Congo-Kinshasa: Le gouvernement achève un séminaire pour réaffirmer ses priorités

Un mois après sa composition, le nouveau gouvernement a achevé mercredi un séminaire d'orientation. Pendant deux jours, les ministres se sont réunis pour suivre les orientations sur les priorités de l'action gouvernementale à pratiquement huit mois de la tenue des élections générales en RDC.

Tous les membres du gouvernement doivent se focaliser sur l'essentiel et se montrer particulièrement efficaces. C'est le message essentiel que le Premier ministre et le président ont transmis aux membres de l'exécutif.

Le chef de l'État a insisté sur la priorisation des actions à impact réel et visible et la systématisation de l'activité de suivi et évaluation face aux nombreuses attentes de la population.

D'après une enquête réalisée par le Groupe d'étude sur le Congo (GEC, structure attachée à l'Université de New York et Ebuteli, son partenaire de recherche en RDC), près de 58 % des Congolais estiment que le pays va dans la mauvaise direction. Selon la même étude dont les résultats ont été publiés mercredi, plus de 70 % des Congolais se disent déçus de l'action du gouvernement dans le domaine social.

À quelques mois des élections, Félix Tshisekedi veut compter sur l'ensemble de ses ministres.

Ce séminaire gouvernemental était une occasion de rappeler tout le monde à l'ordre étant donné que certains membres du gouvernement peuvent être tentés de se lancer dans une pré-campagne électorale dans le but de s'assurer des sièges au prochain parlement et oublier l'essentiel, confie un membre du cabinet de Félix Tshisekedi.

À la clôture de ces deux jours de travaux, le Premier ministre a déclaré que ce séminaire a été une opportunité pour le gouvernement de rappeler les objectifs stratégiques sous tendant le programme du gouvernement qui est basé sur la vision du président.

Cette vision ambitieuse a permis de fixer au gouvernement un cap : celui de faire de la RDC, sous votre direction, un État fort, rpospère et solide.

Le Premier ministre de RDC Sama Lukonde Kienge

Kamanda Wa Kamanda