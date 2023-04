Algérie: Championnat d'Afrique ITF/CAT - Badache, seule Algérienne présente en quarts du tableau simple

ALGER — La jeune Maria Badache sera la seule athlète algérienne à disputer les quarts de finale "simple" du Championnat d'Afrique ITF/CAT U16 (25-29 avril) qui se déroule au Tennis club de Bachdjarah (Alger), après l'élimination précoce de ses compatriotes "garçons et filles" aux premier et deuxième tours.

Désormais, Badache, tête de série N5, aura la lourde tâche de défendre l'emblème national dans le tableau simple.

La tenniswoman Algérienne a dominé tôt dans la journée, la Rwandaise Melissa Ishimwe, en deux sets (6-1, 6-0), pour affronter, jeudi en quart de finale la Marocaine Burillo Berezak.

L'autre Algérienne Melissa Benamar Kerfah a perdu contre l'Egyptienne Jana Hossam (1-6, 1-6) au deuxième tour.

En double, Maria Badache et Wissal Boudjemaoui se sont imposées en quarts de finale contre les Tunisiennes Chahd Turkhani et Tasnim Ismail en deux sets, 6-4, 6-1.

En demi-finale prévue jeudi, la paire algérienne affrontera les Marocaines Sofia Hadab et Kenzi El Akili, tête de série N.2, alors que leurs compatriotes Lydia Arezki et Houda Benamar se sont inclinées en quarts contre les Egyptiennes Jian Ibrahim et Jiana Hossam, têtes de série N1, sur le score de 6-1, 6-1.

"Comme on s'y attendait, les filles sont toujours en course dans les deux tableaux (simple et double, NDLR). J'estime que les prochains résultats positifs seront un bonus et pour elles et très bénéfiques. Je souhaite que Maria continue sa série en simple et décroche un ticket pour la demi-finale. Un encadrement technique et des entraîneurs est derrière elles et nous allons continuer à les motiver", a déclaré à l'APS, Halim Azzi, directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT).

Quatre autres filles ont quitté la compétition dès le premier tour. Il s'agit de Wissal Boudjemaoui, Houda Benamar, Lydia Arezki et Nora Iachouren.

Les garçons algériens dos au mur

Après l'élimination de Chakib Laihem et Yacine Meghari lors du premier tour disputé mardi, leurs compatriotes en occurrences, Arris Bahloul, Kamyl Chebboub, Wassim Benguergoura et Fares Belamiri ont connu mercredi le même sort à l'occasion de la deuxième journée.

Bahloul a perdu contre le Burundais Allan Gatoto 6-4, 6-4, et son coéquipier Chebboub a été sorti par l'Egyptien Karim Mabrouk 2-6, 3-6. Idem pour leurs compatriotes Benguergoura et Belamiri qui ont perdu respectivement contre les Egyptiens Nasser Mohamed Abouzeid (1-6, 5-7) et Mohamed Ezzat (0-6, 0-6).

"Les résultats des garçons sont logiques car on doit avouer que nos adversaires sont mieux classés que les nôtres. Ce Championnat est une occasion pour évaluer le niveau technique de nos meilleurs joueurs. Aussi, il s'agit d'une occasion pour eux de se frotter aux meilleurs du continent", a précisé le DTN.

En double, le duo Algérien Arris Bahloul et Kamyl Chebboub, a été éliminé mercredi en quarts par les Egyptiens Mohamed Nasser et Karim Mabrouk 6-4, 6-4.

L'Algérie a engagé douze (12) athlètes (6 garçons et 6 filles) dans cette compétition.

Deux (02) garçons et quatre (04) filles ont quitté prématurément la compétition dès les premiers tours.

Au total, cinquante-deux (52) athlètes dont vingt-trois (23) filles issus de dix-neuf (19) pays, prennent part à ce rendez-vous: Algérie, Tunisie, Egypte, Libye, Maroc, Cameroun, Kenya, Burundi, Nigéria, Zimbabwe, Ghana, Togo, Mozambique, Bénin, Angola Ouganda, Rwanda, Iles Maurice et Madagascar.

Le championnat d'Afrique ITF/CAT U16 est organisé par la Fédération algérienne de tennis (FAT) en collaboration avec la Confédération africaine de la discipline (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).