Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Avril 2023

Nigeria : Nord-est- 5 militaires tués dans l’explosion d’une mine

Cinq soldats ont été tués dans l’explosion d’une mine au passage de leur véhicule sur une route du nord-est du Nigeria en proie à une insurrection jihadiste, ont déclaré mercredi à l’Afp deux responsables d’une milice pro-gouvernementale. L’unité militaire était en patrouille lundi dans le village de Laayi, proche de la ville de Damasak (non loin de la frontière avec le Niger), lorsque leur véhicule a explosé au contact d’un engin explosif improvisé, a indiqué à l’Afp Babakura Kolo, responsable d’une des milices locales qui travaillent avec le gouvernement dans la lutte contre les groupes jihadistes.

Burkina Faso : Kantchari- L’armée inflige une cinglante défaite aux terroristes

L’armée burkinabè a neutralisé plusieurs terroristes à Kantchari dans la destruction d’une grande base qui abritait aussi des véhicules de combat, des camions et des voitures volées, a appris l’Aib de sources sûres. Grâce à leurs actions, une grande base terroriste dans la zone de Kantchari (Tapoa, Est), a été identifiée. Des terroristes et autres bandits armés y avaient élu domicile. On y trouvait également des véhicules de combat, des camions et voitures volées ainsi qu’une importante logistique destinée aux prochaines attaques. Les moyens aériens engagés par le 6e groupement, ont passé toute la nuit du mardi 25 au mercredi 26 avril 2023 à pulvériser les indésirables occupants. Les fuyards qui tentaient de rejoindre la frontière nigérienne, ont été anéantis dans d’autres salves de frappes précises. (Source : Aib)

Sénégal : Tension politique- Macky Sall réaffirme « sa disponibilité (…)»

Cultivons la paix, le dialogue et le vivre ensemble. Abordant la préservation de la stabilité sociale et la dynamique d’émergence du Sénégal, le Chef de l’Etat a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à consolider le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la Nation, selon des formats et thématiques indiqués, dans le respect de l’Etat de droit, des institutions de la République et des valeurs démocratiques. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Saison des pluies s'annonce à grand pas- Le gouvernement tire la sonnette d’alarme

C’est reparti pour la saison pluvieuse. Et pour preuve, dans la nuit du mardi à la mi-journée de ce mercredi 26 avril 2023, plusieurs communes, particulièrement celles du District d’Abidjan et dans le Sud-Comoé ont été arrosées par la pluie. A Abidjan, certaines personnes n’ont pu mener convenablement leurs activités du fait aussi de cette pluie dans la journée du mercredi. Au moment où les dégâts et décès ne sont pas encore constatés, il est bon pour les populations ivoiriennes de prendre des dispositions afin de ne point se faire surprendre. Elles doivent quitter les zones à risques, les zones inondables et se mettre à l’abri. Le respect de telles pratiques permettra d’éviter des pertes en vies humaines. (Source : Fratmat.info)

Mali : Grève de 72 heures- Pourquoi le collectif des fédérations des transporteurs et chauffeurs menace

Dans un préavis de grève déposé sur la table du gouvernement, le Collectif des fédérations des transporteurs routiers et chauffeurs routiers du Mali menace d’observer un arrêt de travail de 72 heures à compter du mardi 2 Mai 2023 si ses revendications ne sont pas prises en compte. Ces réclamations qui portent essentiellement sur la nécessité de réorganiser le secteur du transport routier. Notamment « la mise en place d'un Collège Transitoire au Conseil Malien des Transporteurs Routiers, la suspension des vignettes Automobiles (Ttr) et la mise en vigueur sans restriction du Droit de traversée routière réduisant la tracasserie Routière et la mise en place d'un système de renouvellement de parc automobiles des Transporteurs Routiers inter-Urbains et Inter-Nationaux. » (Source : abamako.com)

Cameroun : Crise diplomatique- Yaoundé dépêche un émissaire à Ndjamena

Le ministre, secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Ngoh Ngoh a quitté Yaoundé ce 26 avril 2023, à destination de N’Djamena où il rencontrera les autorités tchadiennes. Un envoyé spécial du président camerounais Paul Biya est en route pour la capitale tchadienne. Il s’agit du ministre, secrétaire général à la présidence du Cameroun. Il a pour mission de rencontrer le président tchadien de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno. Cette visite de l’émissaire camerounais au Tchad n’est pas fortuite. Depuis une semaine, les deux « pays frères », sont confrontés à ce qui est considéré comme une crise diplomatique. Le Tchad a rappelé son ambassadeur au Cameroun pour consultation suite à la : « la prétendue acquisition des actifs de l’ex-Esso par la nébuleuse Savannah Energy. « Le Tchad, se trouve une fois de plus, dans l’obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent à mal, dans ce dossier en Cemac, les relations entre les (02) pays», se lamente le Tchad. Cette visite de travail du ministre camerounais, Ferdinand Ngoh Ngoh, devrait permettre aux deux pays d’échanger sur les points de discorde afin de revenir à de meilleurs sentiments. (Source : Journal du Cameroun)

Tchad : Lutte contre l’alcoolisme- Les ministres renvoient le projet de loi portant

C’est le seul projet de loi renvoyé sur les six présentés au cours du conseil extraordinaire des ministres du 24 avril 2023. Le ministre de la Santé et de la prévention, a soumis trois projets de loi et un projet de décret au conseil extraordinaire des ministres, présidé par le président de transition. Parmi lesquels, le projet de loi portant lutte contre l’alcoolisme. Ce projet de loi a été renvoyé pour une : « relecture afin de prendre en compte la sensibilisation comme élément central de la lutte contre l’alcoolisme. » (Source : Journal du Tchad)

Maroc : Soutien aux fonctionnaires- Le siège de la Fondation Mohammed VI inaugurée

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie d’inauguration du siège de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Les principales prestations de la Fondation comprennent la prise en charge de la scolarité, l’assurance maladie complémentaire avec 100% du ticket modérateur, l’assistance et le transport sanitaires, la prise en charge des enfants en situation de handicap, l’accès au logement pour les fonctionnaires et les agents du ministère, le remboursement des frais de transport, une restauration subventionnée avec un contrôle périodique rigoureux, outre la construction d’une garderie près du siège du Ministère. (Source : Map Express) (Source : Map Express)

Une sélection de Bamba Moussa