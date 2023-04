Sénégal: Célébration de la Quinzaine de l'Europe - L'Ue et le Sénégal veulent un partenariat renforcé

Face à la presse, hier, le Chef de la Délégation de l'Union européenne (Ue), Jean Marc Pisani, après avoir dévoilé le thème et les sous-thèmes retenus pour la Quinzaine de l'Europe, a expliqué leur pertinence.

« L'Union européenne et le Sénégal, un partenariat pour l'avenir » ! Tel est le thème choisi pour la célébration, cette année, de la « Quinzaine de l'Europe » qui a démarré hier. Il a été révélé par le Chef de la Délégation de l'Union européenne (Ue), l'Ambassadeur Jean Marc Pisani. C'était hier, lors d'une conférence de presse qu'il a animée avec les Ambassadeurs des États membres de l'Ue. Selon lui, l'objectif de ces manifestations est de mettre en avant, durant deux semaines d'activités diverses, « nos priorités conjointes et le partenariat entre l'Ue et le Sénégal : un partenariat résolument tourné vers l'avenir ». Poursuivant, il a indiqué que le thème central se décline en trois sous-thèmes. Le premier porte sur l'avenir de la jeunesse. « La jeunesse est au coeur de notre partenariat parce qu'elle est porteuse d'espoirs et de changements positifs pour créer une société plus interconnectée, plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus verte », dit-il tout en rassurant que « La Team Europe » se mobilise pour soutenir les efforts menés par les autorités, la société civile et la jeunesse elle-même afin de répondre aux nombreux défis auxquels elle reste confrontée et multiplier les opportunités en termes d'accès à la formation, aux financements et à l'emploi. Le second sous-thème tourne autour de l'avenir connecté. Relativement à ce point, M. Pisani indique que « l'Ue a pour priorité de stimuler des connexions intelligentes, propres et sécurisées dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports, et de renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche, d'une manière durable et fiable, en Afrique, au Sénégal et partout dans le monde ». S'exprimant sur le troisième sous-thème intitulé « Un avenir durable », l'Ambassadeur Pisani rassure que l'Ue se mobilise pour appuyer le Sénégal dans ses ambitions et travailler en faveur d'un environnement sûr et sain qui permet à chacun d'envisager l'avenir du pays, du continent et de la planète de manière sereine.

« QUINZAINE DE L'EUROPE »

Aïssata Tall Sall vante le modèle de coopération de l'Ue

À l'occasion du lancement de la « Quinzaine de l'Europe », hier, le chef de la diplomatie sénégalaise a vanté le modèle de la coopération avec l'Union européenne (Ue).

Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Aïssata Tall Sall, a magnifié, hier, l'exemplarité du modèle d'intégration et de coopération de l'Union européenne (Ue). Elle s'exprimait lors d'une conférence de presse, marquant le démarrage des activités de la « Quinzaine de l'Ue » qui, cette année, a pour thème : « Union européenne-Sénégal, un partenariat pour l'avenir ». « C'est une occasion qui nous est offerte pour constater l'exemplarité du modèle européen qui nous inspire dans son intégration, sa solidarité, ses fondements aussi bien politiques, démocratiques, sociaux, économiques en tant qu'Africains aspirant à cette intégration et à cette grande unité africaine. Voilà pourquoi je tenais à me joindre à vous ce matin », a dit Aïssata Tall Sall. Elle a souligné, pour s'en féliciter, la coopération entre l'Ue et le Sénégal avec une « parfaite convergence de vues » dans de nombreux dossiers aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral. « Le Sénégal et l'Ue partagent la vision d'un monde plus juste, plus équitable, sans discrimination. Un monde dans lequel doivent primer la paix et la sécurité où tous les peuples pourront travailler et vivre dans l'harmonie et la concorde ; un monde plus juste et plus solidaire », a-t-elle insisté, en invitant les deux parties à avoir les mêmes priorités. « Nous partageons les mêmes valeurs alors définissons ensemble et partageons les mêmes priorités », a lancé Aïssata Tall Sall, en dressant un « bilan élogieux de la coopération ». Cette dernière, dit-elle, aura permis « la réalisation de nombreux projets et programmes, d'améliorer sensiblement les conditions de vie des populations les plus vulnérables et de contribuer ainsi à poser les jalons d'une croissance économique durable ».

Le chef de la diplomatie sénégalaise s'est réjoui de l'intérêt que l'Ue porte à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. « L'accent particulier porté sur la jeunesse dans le programme d'accompagnement de l'Ue cadre parfaitement avec la vision du Président Macky Sall qui a placé la jeunesse de son pays au coeur des politiques de développement », a déclaré Aïssata Tall Sall. L'enjeu, poursuit-elle, c'est de maintenir cette tendance sur le long terme en oeuvrant à ce que cette croissance soit plus inclusive, plus créatrice d'emplois, principalement en faveur des jeunes ». Elle a soutenu qu'après deux années de ralentissement de son économie dans un contexte de récession mondiale, le Sénégal va renouer avec la croissance de son Produit intérieur brut (Pib), avec un taux moyen attendu, en 2023, de plus de 8,4 %. Toutefois, elle reconnaît qu'en dépit des performances économiques, la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes reste un défi important. « Un défi induit par une demande qui croît plus vite que l'offre générée par le Pib », dit-elle, en faisant remarquer que le Président Macky Sall a lancé d'importantes initiatives dans ce domaine.

Pour offrir plus d'opportunités aux jeunes, le chef de la diplomatie sénégalaise a invité l'Ue « à une plus grande mobilisation » autour des secteurs accélérateurs de croissance contenus dans le Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2a) et dans la phase trois du Plan Sénégal émergent (Pse), soutenant que le Sénégal « aura toujours besoin de son partenaire privilégié ». « Ensemble, nous allons donner la plénitude de la signification du slogan « Nio far » (nous sommes ensemble) pour relever ensemble, le défi du développement durable, de l'employabilité et de la création d'emplois pour les jeunes », a lancé Aïssata Tall Sall.

Le Sénégal, une grande démocratie aux institutions fortes

Le Ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a rassuré ses partenaires de l'Union européenne (Ue) que notre pays restera une démocratie avec de fortes institutions. « Le Sénégal est et restera cette grande démocratie aux institutions fortes où la majorité gouverne, l'opposition s'oppose et prend sa part dans la vie politique et institutionnelle du pays, à l'Assemblée nationale et dans toutes les instances électives ; où la société civile a sa place, vit, palpite, intervient, arbitre, prend part au dialogue et à la discussion politique ; cette démocratie où la justice est indépendante, les libertés fondamentales sont sauvegardées », a soutenu Aissata Tall Sall. Elle précise : « Voilà le Sénégal, son modèle et pourquoi nous partageons les valeurs de démocratie, de droits de l'homme, de souveraineté des États ».

Interrogé sur la situation politique au Sénégal, Jean-Marc Pisani, chef de la délégation de l'Union européenne (Ue) au Sénégal a servi une réponse diplomatique. « Nous écoutons tout le monde. L'exemplarité politique et démocratique du Sénégal n'est plus à démontrer », a-t-il répondu. S'agissant de la situation sécuritaire au Sahel, le diplomate dit la suivre avec intérêt. Il a rappelé que la politique de l'Ue est basée sur trois leviers. Le premier privilégie une approche intégrée sécurité-développement, le deuxième un soutien aux États et le troisième un soutien à la demande des États tout en s'appuyant sur les mécanismes régionaux. « Notre coopération sécuritaire s'inscrit toujours dans la logique sécurité-développement », a insisté M. Pisani.

JEAN MARC PISANI, CHEF DE LA DÉLÉGATION DE L'UE

« Le Sénégal est un partenaire politique majeur de l'Union européenne »

Le Chef de la Délégation de l'Union européenne (Ue), l'Ambassadeur Jean Marc Pisani, a magnifié les relations privilégiées avec le Sénégal.

Le Chef de la Délégation de l'Union européenne (Ue) a rappelé, lors de la conférence pour la « Quinzaine de l'Europe », tenue hier, à Dakar, que le partenariat entre l'Ue et le Sénégal s'est basé sur des valeurs, des intérêts et des objectifs partagés et définis de manière conjointe et transparente. Ce, à travers « un dialogue franc, ouvert et continu. Un partenariat résolument tourné vers l'avenir ». De l'avis de M. Pisani, le Sénégal est d'abord un partenaire politique majeur de l'Ue. « Le Sénégal a, en effet, réussi, au fil des années, à devenir un modèle de stabilité et de démocratie, notamment grâce à la diversité de ses médias, sa société civile diversifiée et engagée, la garantie des libertés fondamentales et des droits humains et la tradition de dialogue politique entre les différentes forces politiques », soutient-il, ajoutant que cette stabilité et ce partage de valeurs communes représentent les piliers « de notre partenariat ». Mieux, il a signalé que l'Ue est aussi le premier partenaire économique et commercial du Sénégal et premier investisseur étranger. « Les industries européennes, en majorité des Petites et moyennes entreprises (Pme), donnent des emplois formels à 70 000 personnes », dit-il. Jean Marc Pisani a, dans le même sillage, fait savoir que la jeunesse et les femmes sont, par ailleurs, au centre de l'action de l'Ue au Sénégal, tout comme leur travail étroit avec les organisations de la société civile avec lesquelles ils sont en train de mettre en place un dialogue structuré, régulier.