Sénégal: Aboubakry Sadikh Niang, Inspecteur de l'Académie de Dakar - « Nous voulons intensifier dans les écoles, l'apprentissage de la citoyenneté active »

Porté à la tête de l'Académie de Dakar en février 2022, Aboubacry Sadikh Niang dresse un bilan satisfaisant du premier semestre de l'année scolaire en cours. Dans cet entretien où il évoque les préparatifs des examens scolaires, l'Inspecteur d'académie exprime sa volonté d'intensifier l'apprentissage de la citoyenneté active dans les écoles.

M. Niang, quelle appréciation faites-vous du déroulement de l'année scolaire dans votre académie ?

Nous pouvons dire que l'année scolaire 2022-2023 a débuté à Dakar par l'organisation du Comité régional de développement (Crd) préparatoire à la rentrée, le 27 septembre 2022, sous la présidence du Gouverneur de région. Celui-ci reste un moment de bilan et de perspectives ; mais également un cadre d'échange et de partage autour des actions à mener dans le pilotage du système éducatif à la base. Nous avions constaté un engagement citoyen aux côtés des services de l'État pour évacuer les eaux de pluie des écoles, ensabler, désherber, désinsectiser les cours si bien que la plupart des établissements ont débuté précocement les enseignements-apprentissages. C'est le lieu de remercier tous les acteurs pour cette belle mobilisation autour de l'école ; ce bien commun. Ensuite, Dakar a eu le privilège d'abriter le séminaire national de rentrée présidé par le Ministre de l'Éducation nationale ; rencontre au cours de laquelle les priorités ont été déclinées puis partagées à l'interne, avec nos différents collaborateurs. Il s'en est suivi, naturellement, la mise en oeuvre des activités de notre Plan de travail annuel (Pta) articulé aux objectifs stratégiques et aux priorités du Ministère que nous avons tenté de tropicaliser en intégrant les spécificités de Dakar. Ce Pta, faudrait-il le rappeler, est le fruit d'une consultation des acteurs (parents, partenaires, chefs d'établissement). L'année scolaire 2022-2023 se caractérise également par quelques événements majeurs dont : le scindement du lycée Ousmane Sembène de Yoff avec un double objectif : étendre le réseau et sécuriser les élèves et le personnel face à l'état de délabrement de certaines salles de classes, aujourd'hui fermées, et devant être démolies et reconstruites. Il y a aussi le déménagement provisoire des locaux de l'inspection d'académie à la Cité Keur Gorgui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie de la dalle de l'ancien bâtiment avait cédé, depuis août 2022, précipitant sa fermeture pour des raisons de sécurité. La phase d'étude des travaux de réhabilitation est lancée par la Direction des constructions scolaires. On a eu également l'arrivée du pool des Inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire (Iems) pour accroître et intensifier l'encadrement dans le moyen et le secondaire dans presque toutes les disciplines, mais aussi d'un Iems option vie scolaire.

Quel bilan tirez-vous du premier semestre ?

C'est un bilan satisfaisant au regard du niveau d'exécution des objectifs planifiés. Dans la pacification du secteur, le contact et le dialogue avec les acteurs (syndicats, parents) sont permanents, ce qui permet d'anticiper sur les difficultés de l'école de l'académie, en passant par les écoles et les inspections de l'éducation et de la formation (Ief) de notre circonscription. Cette dynamique se renforcera conformément aux instructions du Ministre de l'Éducation nationale.

Du point de vue de la promotion de l'éducation aux valeurs, les différents plans d'action élaborés par les écoles, les établissements et les Ief se déroulent correctement avec la systématisation de la mise en rang des élèves, la levée des couleurs avec l'organisation de journées phares dans les Ief et dans l'académique. Ces levées de couleur sont des occasions de mettre en exergue, devant les autorités administratives et territoriales, une ou des valeurs fortes chez nos apprenants. Dans ce cadre, des discussions sont en cours avec le Service civique national pour intensifier l'apprentissage de la citoyenneté active en mettant à contribution les élèves, à travers les gouvernements scolaires. Dans le même ordre d'idée, les compétitions sportives et culturelles sont lancées depuis le mois de janvier et se déroulent correctement. Nous préparons les finales académiques et peut-être régionales, conformément aux directives du Gouverneur. C'est heureux également de noter l'intensification de l'encadrement pédagogique des enseignants et la redynamisation des cellules d'animation pédagogique et culturelle. À ce sujet, il est heureux de constater un déploiement massif des Inspecteurs du moyen secondaire (Iems) dans les collèges et lycées. Un important travail est en train d'être abattu sur le terrain et salué par les enseignants et les chefs d'établissement. Ce travail gagnerait en efficacité avec l'amélioration de leur mobilité. C'est pourquoi les inspections d'académie devraient être accompagnées en équipement et en logistique afin de renforcer la synergie d'actions entre Iems et formateurs. La présence des Iems s'est également traduite par des sessions de renforcement de capacités des enseignants des disciplines scientifiques du privé en évaluation et remédiation en partenariat avec le Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé (Capep). Il s'agit d'une cible essentielle au regard des effectifs enrôlés en vue de satisfaire la demande d'éducation dans l'académie de Dakar.

Qu'en est-il de l'enseignement coranique sur le plan académique ?

Il y a un important travail de cartographie des « daaras » de l'académie qui a été effectué. Le projet s'inscrit en droite ligne des recommandations de la rencontre nationale entre le Président de la République et les acteurs des « daaras ». Cela permettra à ces structures de bénéficier de l'accompagnement administratif, matériel et pédagogique.

Naturellement, il est à relever aussi la gestion de cas et de dossiers sensibles médiatisés ou non, spécifiques à l'académie où, nous avons bénéficié, à chaque fois, de l'accompagnement de la tutelle afin de leur trouver des issues heureuses. Au total, nous pouvons dire que les acteurs sont satisfaits du déroulement du premier semestre et que les perspectives pour le second et les examens de fin d'année sont prometteuses.

Nous sommes à près de deux mois du début des examens. Où en êtes-vous en termes de préparatifs ?

Vous avez raison, les évaluations de fin d'année (moment crucial du calendrier scolaire et social) approchent à grands pas. C'est le moment de saluer les efforts fournis par les enseignants, les élèves et les parents depuis le début de l'année scolaire, mais aussi le corps d'encadrement. C'est pourquoi je voudrais les inviter à poursuivre la dynamique d'accompagnement initiée. Nous sortons de l'évaluation des performances du premier semestre avec la mise en oeuvre des progressions harmonisées à évaluations standardisées (Phares). Une analyse fine du dispositif et des performances des élèves par disciplines et par niveau a été faite et partagée avec les différents acteurs ; un plan de remédiation élaboré aussi. Il s'agira de le mettre en oeuvre en l'accompagnant d'examens blancs, de camps de révision, de rencontres, de galvanisation avec les psychologues-conseillers afin d'accompagner les candidats le plus loin possible.

Sur le plan organisationnel, le dispositif est en cours d'implantation et nous espérons, le moment venu, être prêts comme par le passé, afin de permettre à nos différents candidats de passer correctement leurs examens et les réussir avec la manière inchallah. Nous comptons, de ce point de vue, sur l'accompagnement et l'implication de tous les acteurs.

Où en êtes-vous avec le processus de distribution des uniformes scolaires ?

C'est une initiative d'une importance capitale du Président de la République, pour promouvoir l'équité, et renforcer auprès des élèves le sentiment d'appartenance et d'identification au système. Le Gouverneur a tenu personnellement à présider la cérémonie de lancement de la distribution des uniformes scolaires dans la région de Dakar, le 22 mars, à l'école Babacar Wack Ndiaye de l'Ief de Dakar Plateau, en compagnie de tous les acteurs de l'école. Au 19 avril, je peux vous dire qu'au préscolaire sur les 8916 uniformes disponibles, 7226 ont été distribuées, soit 81%. À l'élémentaire, avec 102.362 uniformes distribués, nous sommes à 88.5% de taux de couverture. La distribution va se poursuivre dans les meilleurs délais afin d'atteindre les 100%.

Après Pikine-Guédiawaye, les classes passerelles sont expérimentées à Dakar. Comment le projet est mis en oeuvre sur le terrain ?

C'est une initiative accueillie par l'Ief de Dakar Plateau à travers le projet Untfhs intitulé « Territorialisation inclusive des Odd dans la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane». L'objectif est d'améliorer la sécurité humaine des adolescents, des jeunes et des femmes vulnérables de la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane. Dans la phase test, deux classes-passerelles ont été ouvertes, ayant permis à 48 élèves, déscolarisés ou n'ayant jamais fréquenté l'école, à intégrer le circuit classique après sept mois d'accompagnement. Il s'agit d'évaluer le processus avec les différents acteurs, dont le partenaire stratégique Unicef, afin d'étendre l'expérience.