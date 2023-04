Cote d'Ivoire: Gouvernance des frontières ivoiriennes - Le Pngif-CI) et son plan d'actions budgétisé officiellement remis au Premier Ministre

Le document portant Politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire (PNGIF-CI) et son plan d'actions budgétisé dont l'élaboration a été confiée au Comité technique national le 27 mai 2021, ont été officiellement remis au directeur de cabinet du Premier Ministre, Karim Traoré, représentant le Chef du gouvernement.

La remise officielle a été faite, le mercredi 26 avril 2023 à la Primature à Abidjan-Plateau, par le secrétaire exécutif de la Commission nationale des Frontières de la Côte d'Ivoire (Cnfci), Diakalidia Konaté. Son coût est évalué à 444,440 milliards de Fcfa.

A l'occasion, M. Diakalidia Konaté a déclaré que la mise en œuvre de cette politique repose sur un plan d'actions d'une durée de dix ans. Qui est scindé en deux phases. Une première phase de 2024 à 2028 pour la réalisation des actions prioritaires et urgentes en cohérence avec le Pnd 2021-2025 et intégrant les projets en cours dont le montant est évalué à 444,440 milliards de Fcfa. Quant à la phase 2, elle part de 2029 à 2033. Elle est le prolongement de la première et permettra de prendre en compte les résultats atteints à la première phase, les leçons et enseignements tirés de l'évaluation à mi-parcours et de l'évolution des questions de frontières au niveau régional et continental.

Le secrétaire exécutif de la Cnfci a soutenu que la mise en œuvre de la PNGIF-CI permettra, entre autres, d'améliorer la gouvernance des frontières ivoiriennes, de renforcer la sécurité et la cohésion sociale dans les zones frontalières, d'assurer une meilleure intégration de notre pays avec ses voisins et de promouvoir le développement socio-économique harmonieux des zones frontalières pour le bien-être des populations qui y vivent.

Tout en se félicitant de ce « document stratégique de planification sur dix ans, avec une déclinaison sur cinq ans », Karim Traoré a invité les partenaires au développement à une forte mobilisation en vue d'accompagner le gouvernement ivoirien à la mise en œuvre de la PNGIF-CI qui permettra d'améliorer la gouvernance de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, et de faire de nos zones frontalières des espaces de sécurité, de paix et de développement.

Le directeur de cabinet a également félicité la Cnfci, cheville ouvrière de l'élaboration de ce document national. Au cours de cette cérémonie, des diplômes de reconnaissance ont été remis à 87 personnes pour leur contribution à l'élaboration de cet instrument hautement stratégique pour la sécurité, la cohésion et le développement du pays. Dès sa remise au Premier Ministre, le document de la PNGIF-CI suivra son cours normal jusqu'au Parlement pour son adoption.