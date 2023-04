Togo: Gomado et ses pairs auront le soutien de l'Ambassadeur de France, Augustin Favereau

L'Ambassadeur de France au Togo, Augustin Favereau, soutiendra les actions de décentralisation dans la commune de Golfe 1. Il a affirmé cette disponibilité ce mercredi 26 Avril 2023, au terme d'une visite qui l'a conduite, lui et sa délégation, à travers les différents démembrements de la Mairie de la Commune de Golfe 1 et les sites des différents projets réalisés et ceux en cours.

Partis du cabinet de la Mairie à Ablogamé, Augustin Favereau et sa suite, sous la direction de l'équipe de direction de la Mairie, avec en tête le Maire principal, Joseph Gbloèkpo Koamy Gomado, ils ont tour à tour visité le futur Centre de l'ADN (Académie du Digital et du Numérique), le centre médico-social en cours de construction à Klobatèmé, et les différents annexes de la Mairie, à Bè Kpota Adidomé, Adakpamé, Akodesséwa et Bè Pa de Souza. A ces différents endroits, la partie française a été édifiée sur les différentes actions menées ici et là pour le grand bonheur des populations.

A en croire le Maire principal de la Commune de Golfe 1, M. Gomado, il s'agit d'une visite en vue de « partager avec l'ambassade, nos différents projets dans le cadre de notre PDC (Plan de développement communal). Nous avons profité pour lui présenter tous nos projets réalisés et ceux en perspective. Nous lui avons signifié notre désir de développer un partenariat gagnant-gagnant entre notre commune et les communes soeurs de la France et réfléchir sur les partenariats public-privé.

Nous avons expliqué à son excellence, notre stratégie de mobilisation des ressources, notre budget, le partenariat public privé, les banques privées, les crédits et les prêts ». Pour que ce partenariat avec l'Ambassade de France puisse être mieux mûri, il est convenu toujours d'après l'élu local, « la mise en place d'un comité mixte mairie Golfe 1 et l'Ambassade pour réfléchir sur cette stratégie PPP ».

« On a sillonné cette commune très importante du Grand Lomé. Mes impressions sont celles d'un grand dynamisme et de beaucoup de choses que nous allons faire ensemble, en termes d'environnement, d'appui au secteur médico-social, culturel. J'ai visité le futur centre ADN, le centre médico-social de Klobatemé. Il y a beaucoup de choses sur la défense de l'environnement et agro écologie.

J'ai vu aussi la qualité de l'administration locale notamment les antennes et annexes qui permettent un maillage et une action locale plus proche des populations. J'ai vu comment ça fonctionne ici et c'est très intéressant », déclarait l'Ambassadeur Favereau, au terme de sa visite. Et promet-il, « la France est engagée dans le soutien à la décentralisation. Quand on voit ce qui se passe ici, on a envie de continuer. On va continuer à travailler ensemble, c'est certains ».

C'est un rapprochement qui augure de bonnes choses pour la Commune de Golfe 1, de l'avis du Maire Gomado. « Nous avons remarqué une satisfaction de la part de l'Ambassadeur de France. On quitte sur une base solide pour atteindre l'objectif assigné par notre PDC 2020-2026 », espère-t-il.