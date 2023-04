Afrique: Région du Bounkani - Deux jours de valorisation culturelle avec le '"Kalamon Yepafori Festival"

La 2ème édition du "Kalamon Yepafori festival" aura lieu au stade de Kalamon, une sous-préfecture de Doropo, dans la région du Bounkani (Bouna), du 28 au 29 avril 2023.

Au cours d'une conférence de presse, le jeudi 20 avril 2023 à Abidja-Cocody, Ludovic Hien Sansan a annoncé la tenue de la 2ème édition du festival culturel dénommé "Kalamon Yepafori festival", les 28 et 29 avril 2023 au stade de Kalamon, dans le département de Doropo (région du Bounkani).

Pour cette 2ème édition, Ludovic Hien Sansan, le commissaire général du "Kalamon Yepafori festival" a indiqué qu'au-delà de la valorisation de la diversité culturelle des peuples de la région du Bounkani, dont le chef-lieu de région est Bouna, l'accent sera mis sur l'autonomisation des femmes et la scolarisation de la jeune fille.

Ce sera aussi l'occasion de poser des actions sociales en faveur des populations, à travers l'inauguration de forages hydrauliques, des dons au corps préfectoral de Doropo et aux centres de santé du département. "Le festival"Kalamon Yepafori " se veut un cadre de célébration, de retrouvailles entre les filles et les fils de la région. C'est le lieu d'exposition de l'art, des danses, de la gastronomie des peuples Lobi, Koulango, Malinké, Peuhls, Mossi et Lorhon, qui se retrouvent aussi au Burkina Faso et au Ghana et avec qui nous partageons la même culture », a-t-il dit .

Le commissaire général a aussi annoncé la présence, cette année, du ministre Ibrahim Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP à Kalamon, aux côtés des filles et des fils du Bounkani, dont la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba et le président du conseil régional, Hien Philippe.

Les innovations de ce festival ont été dévoilées par le président du comité d'organisation, Charles Kondé, à savoir, un panel, des concours de danse et de cuisine du terroir.