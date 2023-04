Ethiopie: Arrivée du Premier ministre et ministre des affaires étrangères Demeke, à Entebbe, Ouganda

Addis Ababa le — Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, est arrivé - à Entebbe, en Ouganda, dans le cadre de sa quatrième et dernière étape de visite dans les pays africains de la région de l'Est et des Grands Lacs.

M. Demeke va rendre une visite de courtoisie aujourd'hui au président de l'Ouganda, M. Yoweri Kaguta Museveni, et participer au sommet des pays contributeurs de troupes de la Mission africaine de transition en Somalie (ATMIS) qui se tient actuellement en Ouganda.

Ses délibérations avec le président ougandais porteront sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt mutuel, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères.

Henry Okello, ministre d'État aux affaires étrangères de l'Ouganda, et Etsegenet Yimenu, ambassadrice d'Éthiopie en Ouganda, ont accueilli chaleureusement M. Demeke à son arrivée à Entebe.

Au cours des trois derniers jours, M. Demeke s'est rendu en Tanzanie, dans l'Union des Comores et au Burundi et a eu des entretiens bilatéraux avec les dirigeants des trois pays frères afin de renforcer les liens et de relever les défis en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique.