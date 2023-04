Algérie: Coupe d'Algérie - Les favoris à l'aise, le petit poucet (Berrouaghia) à l'épreuve de l'AS Khroub

ALGER — Les 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie de football 2023, prévues vendredi et samedi, seront marqués par trois affiches mettant aux prises des équipes des Ligues 1 Mobilis et 2 amateur, alors que le petit poucet, l'ES Berrouaghia aura à coeur de créer la surprise en accueillant l'AS Khroub, qui joue pour l'accession en ligue professionnelle.

Le pensionnaire de la ligue 1 Mobilis, le Paradou AC, qui lutte pour son maintien parmi l'élite, recevra une bonne équipe de l'ES Mostaganem (Ligue 2) qui se bat pour l'accession en ligue 1, dans un match qui devrait revenir, à priori, aux locaux, qui auront l'avantage du terrain.

Les "Académiciens" devront tout de même rester vigilants face à l'ESM qui reste sur une belle série de quatre victoires de rang en championnat, et qui va effectuer le déplacement à Alger avec l'intention de valider son ticket au prochain tour.

Les deux autres pensionnaires de la Ligue 1 : l'ASO Chlef et le NC Magra, seront en appel pour défier respectivement le SKAF Khemis Miliana et la JSB Menaïel, qui luttent pour leur maintien en Ligue 2 amateur.

Si l'ASO et le NCM bénéficieront de la faveur des pronostics eu égard à la différence de palier, le SKAF et la JSBM auront une belle occasion de créer la surprise chez eux et devant leurs supporters.

La surprenante formation de l'Olympique Akbou, solide leader du groupe Centre-Est de la division Inter-régions, recevra l'USM Khenchela, 7e de la Ligue 1 dans un match indécis et ouvert à tous les pronostics.

La JS Saoura, qui a renoué avec la victoire face au NC Magra (2-0) "at home" après six matchs de disette, aura les faveurs des pronostics dans son antre du 20 août 1955 de Béchar face à la modeste JS Jijel (Inter régions). Mais, gare à l'excès de confiance.

De son côté, le petit poucet de l'épreuve, l'ES Berraoughia (Régionale 2), recevra l'AS Khroub, 2e du groupe Est de la Ligue 2 amateur, et qui n'a plus perdu depuis le 9 décembre dernier en déplacement, et c'était face à la JSM Skikda (1-0) en championnat.

L'ESB est appelée à sortir le grand jeu pour espérer passer l'écueil du Khroub et continuer à rêver dans l'épreuve populaire.

Le match entre le CR Zaouia (ligue de Blida) contre le MB Hassi Messaoud (ligue de Ouargla) mettra aux prises deux clubs de l'Inter-régions, et s'annonce équilibré, sinon indécis.

Enfin la rencontre entre "David et Goliath", la JS El-Biar (Inter régions) et le CR Belouizdad, qui truste le championnat de ligue 1 depuis trois ans, a été reportée à une date ultérieure, le Chabab étant engagé ce week-end en Ligue des champions d'Afrique.