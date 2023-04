Algérie: Des mesures proactives pour protéger les récoltes des incendies

EL-MENIAA — Une batterie de mesures proactives contre les incendies des récoltes à travers le territoire national a été prise par la Direction générale de la protection civile (DGPC), a annoncé mercredi à El-Méniaâ le directeur de l'information et des statistiques à la DGPC.

S'exprimant lors du lancement officiel, en présence des autorités locales, de la campagne de sensibilisation sur la prévention des incendies de récoltes au niveau des wilayas du sud du pays, le colonel Farouk Achour a souligné que "la DGPC a mis au point un plan d'action et de mesures proactives pour protéger des feux de forets les récoltes au niveau des exploitations agricoles à travers le territoire national".

"Les services de la protection civile oeuvrent, en coordination avec ceux des directions des services agricoles et d'autres parties concernées, à ouvrir des ateliers de formation au profit des opérateurs d'équipements de moisson-battage sur les meilleurs moyens d'éviter le déclenchement d'un feu et de le circonscrire rapidement lors de la phase de la récolte", a soutenu le même responsable.

Et d'ajouter: "Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par la protection civile pour accompagner les agriculteurs, en amont et en aval, pour maitriser d'éventuels incendies à la faveur de ce dispositif d'intervention".

Il a, à ce titre, indiqué que "la DGPC a choisi wilaya d'El-Méniaâ pour y donner le coup d'envoi de la campagne nationale de lutte contre les feux des récoltes eu égard à sa vocation céréalière et en prévision du lancement de la campagne moisson-battage à la mi-prochaine".

Pour sa part, le wali d'El-Méniaâ, Mokhtar Benmalek, a indiqué que "tous les services concernés ont été instruits pour prendre les mesures et les actions nécessaires pour la protection des récoltes contre des incendies et d'oeuvrer à lancer une campagne de sensibilisation en direction des paysans durant l'opération de moisson-battage".

Le chef de l'exécutif a également invité les agriculteurs à se rapprocher et à adhérer à la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) pour sécuriser leurs biens et cultures.

L'occasion a été mise à profit par les services de la protection civile pour exécuter une manoeuvre simulant le déclenchement d'un incendie au niveau d'une exploitation agricole céréalière lors de la campagne moisson-battage, en présence d'un groupe d'investisseurs agricoles issus de différentes régions du pays.

Les préparatifs entrepris dans la wilaya d'El-Méniaâ, en prévision du lancement de la prochaine campagne moisson-battage, au titre de cette saison, ont été présentés aux participants.

L'on relève, à ce titre, qu'une surface de plus de 14.000 ha, relevant de 202 exploitations agricoles, a été réservée cette saison à la céréaliculture dans la wilaya, avec une production prévisionnelle de 700.000 quintaux de divers espèces de blés, a fait savoir le directeur des services agricoles de la wilaya (DSA), Youcef Mesbah.

Faisant le point sur les incendies des récoltes déclarés durant la saison dernière dans la wilaya, le bilan de la protection civile fait ressortir que près de 23 ha ont été ravagés par les feux, en sus de 11 ha fauchés, d'un tracteur en raison du non-respect des mesures préventives.

La DGPC a, à cette occasion, mis en avant l'importance que revêt cette campagne dans la lutte contre les risques encourus des incendies et d'éviter les pertes à la faveur de l'élaboration, en coordination avec la CNMA, des DSA, des conservations de forêts et des associations professionnels et intervenants, d'un riche programme comprenant lancement des caravanes de sensibilisation de proximité et en régions agricoles à hauts risques d'incendies.