Algérie: Examen des moyens d'améliorer le système statistique relatif aux comptes économiques

ALGER — Le gouvernement a entendu, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, une communication sur le système statistique relatif aux comptes économiques en Algérie et les moyens de son amélioration, indique un communiqué des services du Premier ministre.

La communication, présentée par la ministre de la Numérisation et des Statistiques, "a dressé un état des lieux du système statistique relatif aux comptes économiques nationaux et a exposé les contraintes auxquelles fait face ce dernier ainsi que les solutions pour son amélioration", précise la même source.

A ce titre, ajoute la même source, "il a été mis l'accent sur les principaux axes de la feuille de route du secteur de la numérisation et des statistiques en la matière, dont la mise en place d'une plateforme dynamique des statistiques visant à améliorer la collecte et l'exploitation des informations et des données de l'ensemble des secteurs, notamment en termes de disponibilité, de qualité, d'exhaustivité, de granularité, de régularité et des délais de transmission et ce, conformément aux règles, aux normes et standards internationaux".