Algérie: L'artiste algérien Massinissa Askeur distingué en Italie

ALGER — Le plasticien et styliste algérien Massinissa Askeur, l'un des artistes contemporain les plus influent dans le courant du symbolisme abstrait a reçu récemment en Italie le Trophée du Lion d'Or pour les arts visuels, pour l'ensemble de sa carrière, annonce la presse italienne.

Artiste autodidacte, né à Alger en 1987 et installé en Italie depuis 2011, Massinissa Askeur puise son inspiration dans les symboles amazighs, l'iconographie africaine et l'art rupestre avec une touche contemporaine qui lui ont ouvert les portes des galeries d'art dans de nombreux pays mais aussi les podiums de la mode.

L'artiste qui a pris part à la Fashion Week de Milan compte parmi les 500 artistes contemporains les plus influents du monde selon l'annuaire "Artisti 22" et a exposé ses oeuvres à la biennale de Venise en Italie et au Carrousel du Louvre en France.

Lettres tifinaghes et arabes, tatouages et symbole amazighs, formes rupestre, ou encore symbolique du cercle se retrouve dans les oeuvres de l'artiste comme éléments iconographiques servis par une palette généralement ancrée dans la terre. Ces oeuvres expriment également une passion pour les civilisations anciennes et pour la préhistoire.