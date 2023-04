Afrique: CAN-U17 - L'Algérie en piste pour décrocher son 1er titre africain et se qualifier au Mondial-2023

ALGER — La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17), qui participe pour la seconde fois à la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, que l'Algérie organise du 29 avril au 19 mai, compte offrir au football algérien son premier titre africain dans les catégories jeunes et décrocher dans la foulée une qualification au Mondial 2023.

Sous la conduite de l'entraîneur national Arezki Remmane qui est à la tête du staff technique depuis novembre 2019, les cadets algériens auront à coeur de rééditer l'exploit en décrochant la Coupe Arabe U17 que l'Algérie avait abrité en septembre 2022 et offrir au football algérien son premier sacre africain jamais remporté par les jeunes catégories.

Versée dans le groupe A, l'Algérie débutera sa campagne en Coupe d'Afrique des Nations le 29 avril (20h00) face à la Somalie à l'occasion du match d'ouverture de la compétition au stade "Nelson Mandela" de Baraki (Alger), puis face au Sénégal le 2 mai (17h00) lors du deuxième match et conclura la phase de groupes contre l'équipe nationale congolaise le 5 mai à 20h00.

Pour ce rendez-vous africain, le staff technique national a retenu un effectif composé de 26 joueurs dont dix joueurs évoluant au sein de l'académie de la Fédération algérienne de football (FAF) et six joueurs du Paradou AC, une manière pour le sélectionneur national des U17 de mettre en valeur le produit des formateurs algériens, tout en renforçant son groupe par neuf éléments issus des championnats étrangers, menés par l'excellent portier Mastias Hammache du FC Montréal (Canada).

Décrocher la CAN en Algérie, objectif principal

Concernant les objectifs tracés par le staff technique à travers la participation au rendez-vous africain d'Alger, le sélectionneur des U17 Arezki Remmane s'est montré tout de même réaliste et très prudent.

"En Afrique, toutes les équipes se valent, il n'y a plus de petites nations. L'ensemble des onze équipes qui ont arraché leur qualification au terme des tournois de zones auront leur mot à dire. Tout le monde est en train de travailler dans l'ensemble des catégories. Nous serons en face d'une très bonne expérience. La concurrence sera rude", insiste le coach national.

Arezki Remmane, qui a réussi ses débuts en équipe nationale des U17 par une consécration historique en Coupe arabe des nations disputée en Algérie en en octobre 2022, espère tirer profit de cette expérience et conduire ses "capés" au premier titre africain de la catégorie.

La meilleure performance de l'Algérie remonte à l'édition 2009, organisée à domicile durant laquelle les Verts avaient atteint la finale remportée par la Gambie (3-1), prenant ainsi part au Mondial du Nigéria.

Les deux autres groupes de la 14eme édition de la CAN U17 sont domiciliés respectivement à Constantine, au stade Chahid Hamlaoui, pour le groupe B (Nigeria, Afrique du Sud, Maroc), alors que les matchs du groupe C (Mali, Burkina Faso, Sud-Soudan) se joueront au stade du 19-mai 1956 d'Annaba.

Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17, prévu du 10 novembre au 2 décembre prochains prévu initialement au Pérou, avant que la Fédération internationale (Fifa) ne décide de lui en retirer l'organisation en raison du retard pris dans la réalisation des infrastructures sportives, dont les stades de football. La FIFA n'a pas encore désigné le pays hôte qui remplacera le Pérou.

Déclarations des joueurs algériens en zone mixte

Rami Bouaouiche (Académie FAF, défenseur): "Nous sommes prêts sur tous les plans, mentalement et physiquement. Nous allons donner le maximum pour remporter le trophée à domicile. Nous évoluerons dans une poule difficile où chaque équipe peut créer la surprise, mais nous restons confiants sur nos chances de qualification. Nous avons déjà remporté la Coupe Arabe l'été dernier, où le public a joué le rôle du 12e homme, j'espère qu'il sera au rendez-vous lors de cette CAN".

Adem Arous (AJ Auxerre, défenseur): "Nous avons étudié le jeu de la Somalie à la vidéo et nous savons à quoi s'attendre face à cette équipe. Nous avons effectué une bonne préparation et nous sommes prêts à aller au bout du tournoi. C'est une première pour nous de jouer devant autant de monde, j'espère que nous serons à la hauteur des attentes en réalisant un joli parcours à domicile".

Yacine Delavau (AS Nancy, milieu de terrain): "Nous avons entamé l'ultime stage de préparation le 24 avril et nous travaillons sérieusement pour être prêts physiquement, tactiquement et mentalement, puisque nous avons également une personne qui nous suit au quotidien pour gérer la pression. Nous allons aborder la compétition match par match et essayer d'aller le plus loin possible dans le tournoi, même si on doit affronter les équipes les plus fortes. La préparation s'est déroulée dans de bonnes conditions avec des matchs amicaux face à des grands d'Afrique comme le Burkina Faso ou encore le Japon, qui est reconnu mondialement".

Programme des matchs de l'Algérie en heure locale (GMT+1)

29 avril 2023: Algérie - Somalie, à 20h00, au stade "Nelson Mandela".

2 mai 2023: Algérie - Sénégal, à 17h00, au stade "Nelson Mandela".

5 mai 2023: Congo - Algérie, à 20h00, au stade "Nelson Mandela".