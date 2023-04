Cote d'Ivoire: Mise en œuvre du Pnd 2021-2025- Neuf protocoles de projets d'un montant de 25 milliards Fcfa.

La Côte d’Ivoire et le Canada ont signé, le mercredi 26 avril 2023 à Abidjan, un mémorandum d'accord cadre et neuf protocoles de projets d’un montant de 25 milliards Fcfa. Rapporte le Cicg.

« La signature du présent mémorandum d’entente cadre s’accompagnera de celle de neuf protocoles de projets d’un montant global de plus de 54 millions de Dollars canadien, soit environ 25 milliards de Fcfa », a souligné Nialé Kaba.

Selon la ministre du Plan et du Développement, ces projets s’articulent autour de quatre domaines prioritaires qui sont alignés autour du Plan national du développement (Pnd 2021-205), a savoir, la santé, la croissance inclusive, l’éducation et la gouvernance.

Kaba Nialé a expliqué que le Canada s’était engagé à apporter une contribution de 60 milliards Fcfa sur la période 2021-2025 pour accompagner les efforts du gouvernement ivoirien, lors du Groupe consultatif pour le financement du Pnd qui s’est tenu à la mi-juin 2022 à Abidjan. Elle a précisé que cet accord est la concrétisation de cette annonce qui se fait à travers la formulation et la mise en œuvre de projets et de développement canadien en Côte d’Ivoire.

Selon la source officielle,( Cicg) le mémorandum, de l’avis de la ministre, s’inscrit dans le cadre de l’accord général signé en janvier 1985 entre la Côte d’Ivoire et le Canada. Il vise principalement à renforcer le lien d’amitié entre les deux pays, à créer un cadre de dialogue structuré entre les ministères chargés du Développement de ces deux pays.

Pour l’ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, la signature de cette convention et des neuf protocoles contribuera à la mise sur pied des piliers 1, 2, 3, 4 du Pnd. Cet accord permettra, in fine, d’accompagner l’État ivoirien dans l’amélioration du bien-être de sa population et à la poursuite de ses efforts en matière de développement.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire et le Canada entretiennent d’excellentes relations diplomatiques et commerciales depuis 1962. Les relations commerciales en pleine progression sont multisectorielles et concernent, notamment, les secteurs des mines, de l’Agriculture, de l'Éducation, des Tic, ainsi que les Énergies renouvelables.