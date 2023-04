Sénégal: La journée mondiale de la liberté de la presse 2023 veut «façonner un avenir de droits» - «La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme»

«Façonner un avenir de droits : La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme». C'est autour de ce thème que l'humanité célébrera la Journée mondiale de la liberté de la presse, le mercredi prochain, 03 mai 2023.

Pour l'édition de cette année de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le mercredi 03 mais prochain, les bureaux de Dakar de l'UNESCO et l'UNOWAS organisent un Forum de discussion sur plusieurs sous-thématiques relatives à la liberté de la presse, au Sénégal. Selon un avis aux medias daté d'hier, mercredi 26 avril 2023, «le forum vise à promouvoir la liberté d'expression comme droit fondamental consacré par la Déclaration universelle des droits de l'Homme, et à sensibiliser les différentes parties prenantes à la mobilisation pour soutenir les efforts d'amélioration de la liberté d'expression et de la liberté de la presse».

Cette rencontre, prévue dans un hôtel de la place, «sera l'occasion d'échanger sur l'état des lieux de la liberté d'expression au Sénégal et d'évaluer les défis et opportunités auxquels est confronté le secteur des médias dans le pays en particulier, et dans la sous-région ouest-africaine en général. Un accent particulier sera mis sur la notion de liberté d'expression comme droit fondamental, indispensable à la construction de sociétés démocratiques, et moteur de tous les autres droits de l'homme», indique la source.

L'évènement sera organisé en partenariat avec les organisations nationales des médias (Coordination des Associations de Presse, Maison de la Presse, Union des Radios Associatives et Communautaires du Sénégal, Réseau international des femmes, etc.), et les organisations régionales et internationales de la société civile (Article 19, Institut Panos Afrique de l'Ouest et Reporters Sans Frontières).

Il mobilisera, entre autres, les organisations professionnelles des médias, organismes de régulation et d'arbitrage des médias, patrons de presse, syndicats, journalistes, et représentant(e)s de la société civile, autour du thème mondial : «Façonner un avenir de droits : La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme».

Depuis la proclamation, par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, du 03 mai comme Journée mondiale de la liberté de la presse, l'UNESCO multiplie des initiatives à travers le monde en général et en Afrique en particulier, pour engager les principaux acteurs dans la réflexion sur les leçons et les perspectives en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression.

Au Sénégal, les différentes parties prenantes auront l'opportunité d'identifier des actions et initiatives concrètes à engager pour soutenir et promouvoir auprès des autorités, décideurs et principaux acteurs du secteur des médias, la liberté d'expression, l'accès du public à l'information, la sécurité des journalistes et le développement des médias (Objectif de développement durable 16.10), conclut la même source.