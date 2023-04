Sénégal: Saly-Portudal - Capitalisation des activités de voix et leadership des femmes - Des orientations stratégiques envisagées pour la promotion du mouvement féminin

Madame Oumou Kaltoun, chef de projet Sénégal de Voix et Leadership des Femmes est revenue, avant-hier mardi, à Saly-Portudal, sur le cadrage du rapport annuel des activités de cette structure. A l'en croire, cette instance composée de plusieurs organes dispose, en son sein, d'un comité de pilotage, d'un comité technique et des cadres de concertation régionale suivant les axes d'intervention du projet.

Ainsi, selon elle, à la fin d'une année, et d'avril 2022 à avril 2023, une rencontre pour un bilan de toutes les activités sied mais aussi une planification d'activités à mener d'avril 2023 à décembre 2023.

Parmi les activités phares menées, elle a cité les standards de qualité avec douze critères devant forger institutionnellement les organisations dans la gouvernance, avec des critères sur la transparence, la redevabilité, l'inclusion, en plus de beaucoup d'autres. Par conséquent, son souhait reste de voir les organisations de la société civile les ériger en modèles et même les partis politiques.

Un fonds multi-acteurs monté dans le but de la pérennisation du projet, devant le corps diplomatique et la société civile, a été lancé, suivi d'un appel envers ces derniers. Le but demeure d'en faire une réponse par rapport à la problématique des droits des femmes et de l'égalité des sexes au Sénégal. Pour elle, des stratégies de désengagement auprès des 25 organisations partenaires sont envisagée (l'autofinancement, la recherche de partenariat, l'entrepreneuriat social, la mobilisation de ressources) pour suppléer au retrait du projet cité plus haut.

Sur les acquis du mouvement féminin, un rappel a été fait sur la loi sur la parité, l'harmonisation de certaines et des défis qui attendent, les questions relatives au plaidoyer, le règlement de l'âge du mariage dans le Code de la famille, en son article 11, pour le fixer à 18 ans et non à 16 ans, la recherche de paternité pour les enfants naturels et une réponse institutionnelle aux nombreux apatrides. Elle a soulevé le besoin de voir les femmes se positionner dans le secteur du gaz et du pétrole, dans les instances de gouvernance et le développement local endogène.