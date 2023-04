Burkina Faso: Université Joseph / Ki-Zerbo - Bientôt une crèche pour les étudiantes - mères

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a posé, la première pierre de la crèche de l'université Joseph -Ki-Zerbo, le mercredi 26 avril 2023, à Ouagadougou. Le coût global de la construction s'élève à 500 millions F CFA.

Suite à la problématique de la présence des enfants dans les amphithéâtres des différentes universités, des réflexions ont été menées pour voir comment aider les filles-mères à suivre les cours sans contraintes. Toute chose ayant abouti à la mise en oeuvre d'un projet de construction d'une crèche au profit des enfants des étudiantes et ceux du personnel au sein de l'université Joseph -Ki -Zerbo. A cet effet, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation (MESSRI), Dr Facinet Conté a posé la première pierre de la crèche de l'Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ), le mercredi 26 avril 2023, à Ouagadougou. D'un coût global de 500 millions FCFA, cette pouponnière composée d'un rez-de-chaussée+2 sera construite sur une superficie de 1 900m2 en deux phases.

« C'est pour des contraintes budgétaires que la construction va s'effectuer en deux étapes à savoir une partie rez-de-chaussée et par la suite, la partie R+2. Cependant, la partie rez-de-chaussée qui sera réalisée sur un terrain de 150 mètres carré aura une capacité d'accueil de 40 enfants. Maintenant, en fonction des disponibilités budgétaires, nous allons poursuivre le reste », a expliqué le président de l'UJKZ, Jean-François Kobiane. Par ailleurs, il a laissé entendre que cette construction de crèche s'inscrit dans le cadre du soutien que la banque mondiale apporte aux institutions universitaires. « Pour cette première phase, ce soutien s'élève à 68 millions FCFA », a-t-il précisé. Conscient qu'avec la forte proportion d'étudiantes et du personnel de l'université avec des enfants en bas âge dans les amphis peut porter préjudice à l'assimilation des cours au sein de l'université, Jean-François Kobiané s'est réjoui de savoir que ce bâtiment va sortir de terre. C'est pourquoi il a témoigné sa reconnaissance au MESSRI et à l'ensemble des partenaires pour l'aboutissement de ce projet.

Dans le processus de construction de la première étape de la crèche, c'est juste le préscolaire qui est prévu, a précisé le directeur technique du cabinet SATA Afrique, Jean Sawadogo. « La crèche aura une capacité de quarante places avec une prise en compte des personnes à mobilité réduite. Elle sera aussi dotée d'une guérite de contrôle à son entrée et à l'intérieur, une salle de jeux, des salles pour les moniteurs, une salle de repos, une salle pour la préparation de biberon et autres, des toilettes à l'intérieur et à l'extérieur. Quant à son extension, on a un restaurant, des salles de classe pour le préscolaire, des salles de réunions, quelques bureaux et des espaces de jeux à l'extérieur », a déroulé M. Sawadogo. Le président de l'université Joseph-Ki-Zerbo, a rassuré que des initiatives sont en cours avec d'autres partenaires pour accroitre la capacité des espaces aménagés au sein de l'université pour permettre aux étudiantes et personnels de trouver des endroits pour garder les enfants pendant qu'ils s'adonnent à leurs études ou leurs activités. La durée de réalisation de la crèche est de trois mois. Et à terme, la crèche aura une capacité d'accueil de 160 places.