Afrique: Ligue 1 | Play-off / 4e journée - USM/CA (0-1) / Le CA voyage si bien !

Certes, tout n'a pas été parfait face à des Bleus accrocheurs pendant toute la rencontre. Mais le Club Africain a tout de même construit sa victoire, de quoi lui permettre de rester dans le sillage du leader, à un point...

Stade Mustapha-Ben Jannet de Monastir. Union Sportive Monastirienne-Club Africain (0-1).

Temps estival. Pelouse en bon état. Public nombreux. But d'Ali Amri (26'). Quatuor arbitral libyen. Arbitrage central : Abdulwahid Huraywidah. Arbitres assistants : Wahed Al Jahawe et Munji Alayat. Arbitre remplaçant : Mohamed Lagha.

Arbitres VAR: Nidhal Ltaief et Aymen Ismail.

USM : Sadok Yedees, Houssem Tka (capitaine) (Salah Harabi), Ameur Omrani, Ousmane Ouattara (Mohamed Amine Bouziane), Bassem Delli, Alaaeddine Dridi (Boubacar Traoré), Abdelkader Boutiche, Mongo Béné (Mohamed Saghraoui), Ahmed Jaffali (Mondher Gasmi), Haykel Chikhaoui, Abdelhakim Amokrane.

CA : Moez Hassen, Nader Ghandri, Rami Bedoui, Adem Taoues, Taoufik Cherifi (Hamza Agrebi), Ahmed Khélil, Larry Azouni, Chiheb Laabidi (Rodrigue Kossi), Zouheir Dhaouadi (capitaine) (Ghazi Abderazak), Mohamed Ali Omri (Hamdi Laabidi), Ali Amri.

L'Espérance a certes redistribué les cartes en battant le leader Etoilé mais les poursuivants immédiats de l'ESS et du dauphin «sang et or» se devaient forcément de tenir la cadence, course au titre et aux places d'accessit oblige. Et c'est donc dans cet esprit, dans ce cadre que l'USM et le CA se sont affrontés hier à Monastir.

Place au football à présent. Jeu débridé de part et d'autre et surtout résolument porté vers l'attaque, on s'en délecte certainement en attendant la première alerte du match qui ne va pas tarder. Après deux coups de semonce, un avertissement pour chacun, le Club Africain finit par débloquer le score à la 26'. Ali Amri, ancien attaquant usémiste, punit son ancien club et permet même au CA de mener à la pause, après plus de 45' assez engagées de part et d'autre.

De retour de pause, l'USM prend le taureau par les cornes et s'installe dans la zone clubiste. 51', Chikhaoui hérite d'un ballon dangereux mais le bloc clubiste est bien en place et repousse. L'USM pousse, assiège mais le CA ne laisse rien filtrer et tente même de porter le danger sur contre éclair. Jusque-là, tactiquement, Saib Saidi prend le dessus sur Darko Novic.

Cela dit, on entame l'heure de jeu. 61', Bouziane reprend mollement de volée et sa reprise est dégagée en corner par Moez Hassen. 64', le CA répond par Ali Amri dont la tête rase le poteau de Sadok Yedees. A 20 minutes de la fin, le CA garde la main, se montre plus compact et surtout plus vertical. Les gars du Ribat, à leur tour, sont volontaires mais butent à chaque fois sur un CA imperméable (meilleure défense du championnat jusque-là). Ce faisant, on approche du money-time, l'USM de Darko Novic se rue devant alors que Said Saibi renforce sa défense.

Sur ce, 7 minutes de temps additionnel décrétées par l'arbitre. 7 minutes d'enfer pour le CA alors que l'USM joue le tout pour le tout. Au final, le CA a mené, tangué mais n'a pas tremblé. Victoire méritée et course au titre relancée en fin de cette 4e journée. Enfin, rappelons que l'USM s'envole aujourd'hui pour se mettre au vert en Côte d'Ivoire dans l'optique de la manche retour des ¼ de C3 face à l'Asec Mimosas, à Abidjan, dimanche.