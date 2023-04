Congo-Kinshasa: Présidence de la République - Le personnel féminin outillé en numérique

Cent femmes sélectionnées dans différents services de la présidence de la République participent, depuis le 24 avril, à une formation sur le numérique, rapporte la cellule de communication de la première institution du pays.

La formation, dispensée par l'association Health development and gouvernance durant deux semaines, a été lancée par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, chargée des questions politiques, diplomatiques et juridiques, Nicole Bwatshia. En ouvrant cette formation placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le champion de la masculinité positive, Nicole Bwatshia a indiqué que le numérique ne doit pas être l'apanage exclusif des hommes. Les femmes, a-t-elle déclaré, doivent conquérir le droit numérique en faisant entendre leurs voix haut et fort via les outils numériques, en se soutenant les unes les autres et en s'impliquant sincèrement dans l'apprentissage pour ne pas rester à la traîne.

Selon les organisateurs de cette formation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont un potentiel énorme pour l'émancipation des femmes car elles fournissent des opportunités de trouver et de partager l'information, d'avoir accès à des services d'éducation et de santé, de générer des revenus, d'interagir, de collaborer, de communiquer et ainsi de sortir du carcan de la dépendance. Ainsi, au terme des deux semaines d'apprentissage, les bénéficiaires de cette formation recevront des brevets d'aptitude.