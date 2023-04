Congo-Brazzaville: Infrastructures - La SNPC va se doter d'un nouveau siège à Pointe-Noire

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a posé, le 26 avril dans la capitale économique, la première pierre de construction du futur siège de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

L'ouvrage sera construit sur une superficie d'environ 10 000 m2 sur l'avenue Moe Telli, au quartier Plateau-ville, dans le premier arrondissement, Emery-Patrice-Lumumba. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de la ville de Pointe-Noire et du 25e anniversaire de la création de la SNPC.

L'immeuble de 16 étages sera composé des bureaux, salle de conférence, auditorium de 528 places, restaurant, cinq ascenseurs, deux monte-charges, parking souterrain, parking extérieur, salle de sport, des salles polyvalentes.

La tour de la SNPC sera construite dans le respect des normes de sécurité exigées au niveau international, notamment la sécurité incendie, la détection, l'extinction, le compartiment automatique et le désenfumage, la possibilité d'évacuation rapide, le contrôle d'accès, la vidéo surveillance.

Après un quart de siècle d'existence, il est de bon aloi pour la SNPC d'avoir un siège social géant digne de ce nom, reflètant son image. Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a donné le coup d'envoi de ce chantier en présence des membres du gouvernement, des autorités politico-administratives départementales et d'autres personnalités.

« La pose de la première pierre est bien plus qu'une cérémonie symbolique, c'est un acte qui épouse à tous égards les contours d'élan imprimés par votre volonté de bâtisseur. Cet ouvrage, en pleine ville de Pointe-Noire, premier lieu des opérations pétrolières en République du Congo, permettra à notre société de disposer d'un cadre de travail idéal, à la hauteur de ses ambitions », a indiqué le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga.

Entreprise étatique, la SNPC est un acteur majeur du secteur pétrolier national et joue un rôle important dans le paysage économique du Congo.

Pour le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, la construction de cet immeuble marque le début d'une ère nouvelle pour cette société qui représente le premier groupe public des sociétés appartenant à l'Etat congolais.

« La transition énergétique impose donc à nos pays de se prendre de plus en plus et de mieux en mieux en charge, notamment à travers nos compagnies pétrolières et gazières nationales. Celle-ci impose des nouveaux enjeux, des intelligences nouvelles, encore plus d'expertises et de compétences... Dans le domaine énergétique, notre ambition à tous est celle de faire de la SNPC une véritable société énergétique qui doit contribuer non seulement à sa prospérité économique mais aussi à celle du pays », a-t-il déclaré.

Le début des travaux du futur siège de la SNPC est prévu en juin prochain pour une durée de vingt-quatre mois. L'entreprise chargée de la construction de l'édifice est la société turque Centurion Partners Sarl. Créée le 23 avril 1998, la SNPC a la mission de contribuer au développement et à la gestion efficace du patrimoine pétrolier congolais. Elle est également appelée à explorer, exploiter, développer et distribuer les hydrocarbures du pays, en partenariat avec des entreprises internationales.