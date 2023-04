Sénégal: Groupe Africa50 - Papa Demba Diallo nommé directeur général, développement de projets

Africa50, la plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, a le plaisir d'annoncer la nomination de Papa Demba Diallo au poste de Directeur général, Développement de projets.

. «Papa Demba Diallo, de nationalité sénégalaise, rejoint Africa50 avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement en infrastructures. Il est actuellement Directeur général du Fonds souverain sénégalais Fonsis, après en avoir été le directeur exécutif depuis 2014, supervisant les unités Tic, santé, infrastructures, transports et services », lit-on dans un communiqué de presse publié sur le site Internet de la plateforme. Au cours de son mandat au Fonsis, précise-t-on, M. Diallo a joué un rôle essentiel dans l'élaboration et la mise en oeuvre du programme de croissance à long terme et de la stratégie d'investissement du fonds.

«M. Diallo est un investisseur et un développeur de projets chevronné qui a occupé plusieurs postes de direction tout au long de sa carrière, notamment en tant que Directeur exécutif à Sonatel (Orange Sénégal) et Directeur général de Sonatel Business Solutions, ainsi qu'à des postes seniors au sein de la société de technologies Télécoms CoSine Communications, basée à San Francisco, et de British Telecom », informe la même source.

« Je suis ravi d'accueillir Demba au sein du Groupe Africa50. Il apporte une expertise approfondie en matière d'investissement et de gestion de fonds dans le domaine des infrastructures en Afrique. Je suis convaincu que son leadership, et son expérience dans le développement de projets bancables, sera un atout majeur pour assurer la croissance continue de l'activité de développement de projets du Groupe Africa50, un pilier essentiel de la stratégie du groupe », a commenté Alain Ebobissé, Directeur général d'Africa50.

« Je suis ravi d'avoir été nommé à la tête du fonds de développement de projets d'Africa50. Je me réjouis de rejoindre une équipe talentueuse et de contribuer à la croissance de l'impressionnant portefeuille d'investissements de cette organisation africaine qui fait la différence sur le continent », a déclaré M. Diallo à propos de sa nomination.

M. Diallo est titulaire d'une Maîtrise de sciences de gestion (Msg) de l'Université Paris-IX Dauphine en France, et de deux masters, en ingénierie des systèmes d'informations et en systèmes répartis télécom et informatique de Telecom Sud Paris en France. Le groupe Africa50 a été créé par les gouvernements africains et la Banque africaine de développement pour aider à combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique en facilitant le développement de projets, en mobilisant les financements des secteurs public et privé et en investissant dans les infrastructures sur le continent. Le Groupe Africa50 se concentre sur les projets de moyenne et grande envergure qui ont un impact sur le développement tout en offrant aux investisseurs un rendement approprié ajusté au risque.

En regroupant le développement et le financement de projets au sein d'une même plateforme, Africa50 s'efforce de fournir un soutien à chaque étape du cycle du projet. L'organisation donne la priorité aux investissements dans l'électricité, les transports, les TIC, le gaz midstream, les infrastructures de santé, l'éducation et la fintech. En 6 ans, le Groupe Africa50 a développé avec succès un portefeuille d'investissement et de développement diversifié comprenant un total de 20 projets dans 16 pays africains. Le groupe compte actuellement 34 actionnaires, dont 31 pays africains, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), la Bank Al-Maghrib et la Banque africaine de développement.