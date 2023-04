Congo-Brazzaville: ODD - Le pays amorce une étape importante de son adhésion à l'Alliance 8.7

L'atelier d'identification des priorités stratégiques pour atteindre la cible 8.7 des Objectifs de développement durable (ODD), qui se déroule les 26 et 27 avril, à Brazzaville, vise, entre autres, à élaborer la feuille de route identifiant les principales priorités, les domaines d'intervention et les résultats stratégiques, avec des repères annuels et les ressources nécessaires.

Organisé par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale en partenariat avec les agences du système des Nations unies, l'atelier regroupe les membres du gouvernement et des institutions, les représentants des organisations patronales et des travailleurs, les membres de la société civile dans le but de lutter contre la traite des personnes, l'esclavage moderne, le travail forcé ainsi que les pires formes de travail des enfants. Présentant l'atelier, le directeur général du Travail, Joseph Akondzo Nguiambo, a souligné la nécessité de maintenir les synergies déjà créées et de veiller à la croissance d'une coalition nationale contre les phénomènes susmentionnés.

« Les différentes présentations qui seront faites par les acteurs étatiques, institutionnels et de la société civile, permettront, à travers différents points de vue, d'édifier les participants sur la réalité congolaise en matière de lutte contre la traite des personnes, l'esclavage moderne, le travail forcé et les pires formes de travail des enfants ; les projets réalisés, les défis ainsi que les opportunités susceptibles d'être saisies », a-t-il déclaré.

En effet, cet atelier offre aux parties prenantes l'occasion de développer une compréhension commune de l'Alliance 8.7 autour des concepts pays pionniers, travail des enfants, traite des personnes, esclavage moderne et travail forcé. Il s'agit également d'examiner les progrès réalisés par le Congo dans la lutte contre ces fléaux, y compris les plans d'action et les politiques nationales existants ; de mettre en cohérence les actions en matière des enfants, de la traite, de l'esclavage moderne et de travail forcé ; d' obtenir des parties prenantes des engagements renouvelés pour continuer à collaborer et à se coordonner pour rendre l'Alliance opérationnelle.

« Une véritable opportunité pour aller plus loin, plus rapidement... »

Le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, a rappelé que l'adhésion du Congo à l'Alliance 8.7, comme pays pionnier en vue d'accélérer la prise de mesures immédiates et efficaces pour réduire le travail forcé, mettra fin à l'esclavage moderne et à la traite d'êtres humains. Interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris l'utilisation d'enfants soldats, fut une bonne décision.

« Les résultats de cet atelier et la mise en oeuvre de son plan d'action futur permettront d'harmoniser les interventions et contribuer de manière effective à l'agenda du travail décent au Congo, à travers l'application des normes internationales du travail, notamment la Convention en lien avec le travail des enfants », a-t-il souligné. Il a précisé que le Congo montre, à travers l'organisation de cet atelier, sa détermination à mettre en oeuvre le plan d'action après être inscrit sur la liste des pays pionniers de l'Alliance 8.7.

Il s'agit, pour lui, d'une preuve éloquente de la ferme volonté des autorités congolaises d'aller au plus vite et plus loin pour atteindre les ODD à l'horizon 2030.

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, de son côté, a rappelé que cet atelier est la première phase importante de l'adhésion du Congo au statut de « pays pionniers » à l'Alliance 8.7 dont la demande a été formulée le 19 nombre 2022. D'après lui, l'adhésion du Congo, qui a ratifié plusieurs instruments internationaux visant l'éradication ou la prévention de la traite des personnes, l'esclavage moderne, le travail forcé et les pires formes de travail des enfants, se présente comme une véritable opportunité pour aller plus loin, plus rapidement...

« Le gouvernement sera fier de porter la feuille de route qui sortira de cet atelier devant les instances habilitées de l'Alliance 8.7, mais aussi devant l'Organisation mondiale du travail, notamment à la 111e session de la conférence internationale du travail, prévue du 6 au 16 juin 2023, à Genève, en Suisse », a laissé entendre le ministre d'Etat.

Firmin Ayessa pense que la mise en place, dans les prochains mois, de la loi actualisant la Caisse d'assurance maladie universelle permettra une protection plus efficace de l'enfant, des jeunes et de la femme, souvent victimes de ces cas. « En conformité avec les exigences de l'Alliance 8.7, cet atelier, nous l'avons voulu plus inclusif possible, réunissant ainsi toutes les parties prenantes à la lutte contre la traite des personnes, l'esclavage moderne, le travail forcé et les pires formes de travail des enfants... », a-t-il conclu.